中職／遺失46天的土投先發勝 鄭凱文7局好投刷出存在感

鄭凱文相隔16天再度先發，以7局失1分展現存在感，幫助中信兄弟隊以3：1力克富邦悍將隊，這也是兄弟相隔46天再有本土先發奪勝。

悍將由江少慶先發6局失2分，帳面成績優質，但內容超不安，一開賽控球大暴走，面對前3棒都是保送，許基宏的高飛犧牲打後，再對詹子賢投出保送，接續是陳文杰的高飛犧牲打，讓兄弟首局打完6人次是4次四壞保送、2支高飛犧牲打，加上第3個出局數是出現在闖本壘出局，形成兄弟6打席卻0打數打下2：0領先的離奇場面。

首局亂流之後，江少慶穩住陣腳，雖有危機出現，但兩次雙殺來得適時，避免失分繼續擴大，最終6局投完剛好用100球，僅被敲出3安打，但出現5次四壞、1次觸身球保送。

悍將第7局換上新洋投富藍戈接手，「開箱秀」投1局無失分，轉播測速最快球速155公里，面對4名打者只被敲出1支鳥安。

兄弟在第8局靠江坤宇、許基宏的安打串聯，打下保險分；悍將則在第5局由高國輝敲出陽春砲、本季首轟，避免遭到完封。

鄭凱文先發7局只被敲出3安打、失1分，取得本季第2勝，僅是兄弟本季第4場本土投手先發勝，前一勝已要追溯到5月20日的吳哲源。