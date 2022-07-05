中職／江少慶6保送控球離家 仍繳本季少見的優質先發

富邦悍將隊本土王牌江少慶今天開賽找不到準星，第1局就出現4次保送，讓兄弟不靠安打、0打數就攻下2分，但最終仍以100球投滿6局失2分收工，本季9場先發以來的第3場優質先發。

適逢女孩日「Loving Day」的主題日補賽，江少慶穿上粉色格紋球衣登板，一開賽控球大迷航，前25球只有8顆好球、17顆壞球，前3棒都是保送上壘，許基宏的高飛犧牲打後，再對詹子賢投出保送，接續是陳文杰的高飛犧牲打。

兄弟首局打完6人次，第7棒岳東華已上場打擊，結果4次四壞保送、2支高飛犧牲打，加上第3個出局數是出現在闖本壘出局，形成兄弟6打席卻0打數打下2：0領先的離奇場面。

江少慶接下來穩住陣腳，雖有危機出現，但兩次雙殺來得適時，讓他避免失分繼續擴大，最終6局投完，僅被敲出3安打，但出現5次四壞、1次觸身球保送，悍將第7局換上新洋投富藍戈接手，江少慶在1：2落後局面退場。