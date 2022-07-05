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中職／高國輝打到7月才首轟 前一次是半季全壘打王那年

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
高國輝敲出本季首轟。記者陳正興／攝影
高國輝敲出本季首轟。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊資深重砲高國輝今天在第5局敲出陽春砲，本季全壘打數終於開張，這是他征戰中職10年以來，第2度在7月才迎來賽季首轟，前一次是高國輝著名的半季全壘打王賽季2014年。

高國輝手握3座全壘打王，賽前生涯累積163轟，但今年開季以來狀況低迷，全壘打數掛蛋，多數時間待在二軍調整，近期才因疫情支援名單來到一軍，官網上的一軍名單看不到他。

高國輝今天擔任先發第5棒、指定打擊，第5局從鄭凱文手中敲出陽春砲，本季首轟打到7月5日終於出爐。

高國輝前9季的賽季首轟，多在3月、4月就報到，先前唯一一次拖到7月才首度炸裂為2014年，但那年是因他在年初進行脊椎滑脫治療手術，直到7月13日才首度出賽，結果在7月17日就開砲，該年也以18轟拿下全壘打王。

高國輝 富邦悍將

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