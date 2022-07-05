影／打敗韓國奪得LLB亞太區冠軍 中華少棒隊凱旋歸國
在世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽中奪冠的中華隊，今天（5日）下午凱旋歸國，球員家屬到場接機。本次賽事中的最大功臣投手廖芫豎返台時表示，雖然比賽中分數很接近，但教練在賽前就有幫大家心理建設，讓他以平常心打完這場比賽。今天中華隊返國時，球員親友也到場接機並在現場合照。
中華隊投手廖芫豎在冠軍賽中獨撐6局，只被揮出兩支安打，3局上還揮出二壘打，再靠南韓隊守備失誤跑回致勝分，成為獲勝最大功臣；最後以1：0擊敗地主南韓隊，暌違7年再獲亞太區代表權。中華隊將於8月前往美國參加LLB世界少棒錦標賽，首戰將對上歐非區代表隊，時間為美國時間 8月18日下午1點。
我國最近一次打進LLB世界賽是2015年北市東園少棒隊，當時打了4場比賽遭淘汰，接下來連續4年被南韓隊奪走亞太區代表權，前年、去年賽事則因新冠肺炎疫情取消，今年福林少棒終於打出新局面。
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