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中職／悍將首兩日確診名單全數解隔 只剩丘昌榮

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮仍未解隔。圖／聯合報系資料照
富邦悍將隊總教練丘昌榮仍未解隔。圖／聯合報系資料照

富邦悍將隊上周因疫情停賽，目前首兩日的確診名單都已經出關，先赴二軍報到，唯一例外是總教練丘昌榮，由於快篩仍呈現兩條線，今天仍由首席教練黃泰龍執掌兵符。

悍將在6月25日通報的確診選手包括辛元旭、王詩聰、葉竹軒、蘇煒智、郭俊麟（一軍隨隊）、董子恩（二軍），26日則是戴培峰、王正棠、林哲瑄、陳真、陳冠勳，皆已全數赴嘉義練球，待調整到位再返一軍。

丘昌榮也在26日確診名單中，按照現行規定，昨天即可歸隊督軍，但由於快篩仍是兩條線，直到今天仍未現身球場。球團表示，26、27日的確診名單，都已經全數出關，僅剩丘總。

待解隔的選手，還有28日確診的莊韋恩、林琨笙、范國宸、歐書誠，以及30日的陳仕朋

丘昌榮 陳仕朋 富邦悍將

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