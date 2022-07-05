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中職／兄弟土投先發下半季各歸其所？助總要視牛棚狀況

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
鄭凱文。 記者劉學聖／攝影
鄭凱文。 記者劉學聖／攝影

鄭凱文今天先發面對富邦悍將隊，僅是中信兄弟隊本季由本土投手先發的第16場比賽，總教練林威助解釋其中的不得不為，後防不穩的狀況，不得不將呂彥青、吳哲源都放在牛棚待命。

兄弟目前已賽52場，共由洋投先發37場、土投15場，為5隊之中差距最懸殊，多次啟用洋投投1休4登板，引起諸多討論。

林威助談到隊內的本土先發投手，鄭凱文、呂彥青、吳哲源都可以先發，「但要看球隊需求，目前在中繼這塊比較不足，這兩個（呂彥青、吳哲源）去先發，後面沒守下來也是拿不到勝利。」

林威助提到，教練團討論後認為，目前這樣對球隊比較有利，「如果有更多中繼投手回來或是有好的品質，他們兩個先發機會就會比較多，但如果沒有比較好的牛棚投手就會比較吃力，該贏的比賽盡量把握拿下來，對球隊會比較好。」

林威助以呂彥青的狀況為例，「彥青中間有確診過，回來時先從中繼開始，再加上我們中繼沒那麼穩定的情況下，他在牛棚的時間就比較多，不然他也是應該是要先發啦！」

目前戰況處於季冠軍之爭白熱化，加上補賽賽程有較多空檔，啟用洋投是勢在必行，明、後天將推出德保拉、象魔力面對樂天桃猿隊；至於下半季是否讓本土先發各歸其所？助總說：「下半季再討論我們中繼能不能回歸，或是狀況有沒有比較穩定。」

呂彥青 林威助

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