中職／熬過未知傷勢 王凱程返一軍：這條路不是我一個人走的

中信兄弟隊投手王凱程相隔783天重返一軍，接到通知時既緊張又開心，今天受訪談到歷經重大傷勢後再次回到一軍投手丘，多次在談到家人時紅了眼匡，他說：「這條復健的路，不是我自己一個人走的…。」

王凱程在2020年因右側闊背肌撕裂傷開刀，這個傷對於棒球選手是未知的領域，能不能回到投手丘上，還剩幾成功力，他有滿滿的疑惑。

王凱程坦言，有一年半的時間都在疼痛裡度過，由於沒有前例可以參考，復健過程中拉角度、做肌力的極限可以做到哪裡，「不知道有沒有辦法承受到那個強度，要去嘗試極限在哪裡，要繼續往下走或暫停？不知所措，不知道自己的方向到底對不對。」

他形容這段路「帶著眼淚走過來」，常常因為擔心著明天不知道會怎樣，在半夜裡醒來想著想著就掉下眼淚，開始投球後也面臨投球機制整個打掉重練，中間也曾因有拉扯感而中斷兩個月，他說：「和以前完全不同的機制，從零開始的感覺。」

這些辛苦付出終有回饋，王凱程本季在二軍15場、14.1局投球防禦率仍是0，二軍投手教練王建民也一直鼓勵他，「你已經在二軍有這樣的成績，上去一軍也沒有問題，保持平常心面對打者，也要記住復健過程怎麼走過來，這些會在投手丘上給你很大的力量。」

曾懷疑過能否再返一軍，這一刻終於到來時，王凱程接到通知時既緊張又開心，當時正與太太、兩個小孩在公園散步，「我和他們講，大的是回『好』，小的說『不要』，我跟他說可是我上去會買很多禮物給他，他就說好。」

王凱程的生涯初登板在新莊，開刀前的最後一場一軍出賽也在新莊，今天又在這裡重返一軍，對他有如重生，他說：「上來之後，我想要證明自己還有能力站在投手丘上，用投球回饋支持我的球迷。」