中職／富藍戈已在悍將一軍名單 先中繼抓一下感覺

富邦悍將隊新洋投富藍戈昨天已藉疫情隔離名單遞補進入一軍陣容，先安排從中繼出發，熟悉比賽節奏。上周在實戰中觀察到的投球型態，首席教練黃泰龍表示，若穩定的話會滿有壓制力。

悍將昨天在台南球場出戰統一獅隊，黃泰龍透露本來想找個時機給他投、感覺一下比賽，但比賽因雨只打到2局保留，因此還無法看到富藍戈的「開箱秀」，接下來也會找時機讓他投。

富藍戈上周在自辦賽投了2局，還沒熱開已有近150公里球速，黃泰龍認為和影片看起來沒有太大落差。被問到投球型態，「龍總」先是笑答：「擲骰子型投手？」隨後正色表示，「看他的投球型態，速度滿不錯，穩定的話會滿有壓制力。」

至於穩不穩定？黃泰龍說：「洋投除了看技術，還要看能否融入台灣打者文化，這滿重要的。」富藍戈能否適應中職戰場，黃泰龍認為比賽投了才知道，何時安排先發則要等總教練丘昌榮回歸後才有進一步規畫。

悍將總教練丘昌榮6月26日確診，已過規定的隔離時間，但因快篩仍是兩條線，暫緩回到球場督軍。