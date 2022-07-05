棒球／守住台灣在棒壇核心地位 辜仲諒當選WBSC副會長
第4屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會今天進入最後一天，中華棒球協會理事長辜仲諒角逐副會長一職，順利出線，同時身兼亞洲棒球總會（BFA）會長、WBSC副會長，期待為台灣鞏固在世界棒壇的核心地位。
WBSC會員大會首次來台舉行，聚集138國、超過200位各國代表於台北萬豪酒店，今天為重頭戲為會長、副會長及相關執委會改選，總投票數144票，法卡利（Riccardo Fraccari）取得100票完成連任。
辜仲諒已在3日的票選中，獲得BFA所有會員國一致通過，接班彭誠浩、成為新任會長，完成第一項任務；第二項任務是今天要角逐WBSC棒球部副會長，根據WBSC官方推特顯示，他已順利當選。
辜仲諒如今身兼WBSC副會長、BFA會長、中華棒協理事長，同時也是中信兄弟隊老闆，領域跨足世界棒球、亞洲棒球、台灣棒球及中華職棒。
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