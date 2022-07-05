棒球／守住台灣在棒壇核心地位 辜仲諒當選WBSC副會長

6月份才剛入選今年的U23中華培訓隊，國立體育大學主戰捕手徐博瑋在教練的鼓勵下參加台鋼雄鷹測試會，最終獲得球團推薦得以參加7月11日登場的中職選秀。對於人生初次選秀，徐博瑋認為一切順其自然，他也選擇專注於眼前的U23培訓隊，希望能從中獲取更多寶貴經驗。

2022-07-05 10:46