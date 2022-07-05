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中職／台鋼雄鷹教練團添第2人 黃甘霖掌管外野守備
台鋼雄鷹隊繼確定林振賢為統籌教練後，今天再公布一名教練團成員，黃甘霖將擔任這支新軍的外野守備教練，球團期待借重其豐富的教練及選手經驗，帶領年輕的雄鷹團隊成長。
黃甘霖在台鋼雄鷹的自辦測試會就到場協助觀察選手，並參與選秀討論，加入教練團後，將出席7月11日的新人球員選拔會，以教練團成員身分參與隊史第一次新人選秀。
黃甘霖具中職一、二軍總教練資歷，一軍帶兵近300場例行賽，兩度率隊打進季後挑戰賽，其中2018年打進總冠軍賽，也曾擔任外野、跑壘教練。除了中職教練資歷，還曾於2018年台日交流對抗賽扛起總教練重任，在日本福岡巨蛋率領中華代表隊擊退日本武士隊；也曾是2017年中職日職對抗賽跑壘教練、2019年世界12強棒球賽外野教練，教練資歷豐富。
不僅具有長期執教經驗，黃甘霖選手時期曾於1999到2004連6年獲外野金手套、1999到2003年快腿跑出盜壘王5連霸、1999到2002年連4年獲最佳十人外野手，外野經驗豐富。
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