專訪／獲台鋼推薦 體大鐵捕徐博瑋拚中職選秀仍專注U23培訓

6月份才剛入選今年的U23中華培訓隊，國立體育大學主戰捕手徐博瑋在教練的鼓勵下參加台鋼雄鷹測試會，最終獲得球團推薦得以參加7月11日登場的中職選秀。對於人生初次選秀，徐博瑋認為一切順其自然，他也選擇專注於眼前的U23培訓隊，希望能從中獲取更多寶貴經驗。

來自台中的徐博瑋，國中畢業後就在父親的安排下前往就讀該年日本甲子園最終四強隊伍之一的強權明德義塾高等學校，他表示，球隊包含二軍、三軍甚至四軍，整支隊伍的人數超過150人，競爭相當激烈，相對的機會也比較少，因此一年後決定返台，選擇就讀棒球名校鶯歌工商。

也因此，今年21歲的徐博瑋比同年齡學生小一屆，目前升大三，他提到，自己在國體棒球隊總教練邱俊文的鼓勵下，抱著「選看看」的心情投入選秀會。

而徐博瑋是今年入選U23中華培訓隊的4名捕手之一，對他而言，打職棒雖是從小的夢想，但就算今年選秀落空了也不會氣餒，因為今年10月份於台灣舉行的U23在徐博瑋眼中是很棒的加分機會：「如果有機會可以打U23的話，可能對明年自己的經歷、經驗上會更加分。」

現在的徐博瑋是國體陣中仰賴的主戰捕手，他也自評自己的優勢在於「攻守平均」，他娓娓道來，自己大一時球季的大賽都未被登錄，「大二的第一個比賽桃園盃從第八棒開始打，剛好那時候打得不錯，有拿到打擊獎，後面就開始穩定出賽。」直到現在，徐博瑋已在球隊挑起中心棒次的重責大任。

除了重砲的打擊優勢外，在捕手技巧方面徐博瑋則對自己的傳球、阻殺能力較有信心，面對投手時，也具備敏銳的觀察力、能耐心地引導投手。被問到最喜歡的捕手，徐博瑋笑說：「每位捕手都有不同的特點，我會去看他們每個人不同的優點，有些人可能阻殺比較好，有些可能擋球比較好。」而他欣賞的打者則是中信兄弟詹子賢：「很喜歡看他打擊，而且他也滿搞笑的。」