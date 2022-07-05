快訊

林智堅遭爆碩士論文抄襲 中華大學回應了

傳陳建仁參選台北市長萌生退意？ 陳時中最新回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／不管第2名怎麼變 桃猿兩套最速封王劇本都在9日

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
猿隊的「最速封王劇本」有兩種途徑，但最快封王日都是9日。 圖／樂天桃猿隊提供
猿隊的「最速封王劇本」有兩種途徑，但最快封王日都是9日。 圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊昨天以4：1擊敗味全龍隊，終於點亮等待已久的封王魔術數字M6，本周就有機會拋下酒紅色的封王彩帶，不過最快封王日並非8日，這是因為猿隊對第2到4名的3隊魔術數字都非常接近，互相牽制之下，必須考慮第2名可能換人，猿隊的最快封王日其實是9日。

猿隊封王魔術數字M6，本周就有機會封王，但封王路徑的變數還很多，這是因為2到4名仍存有翻盤機會，猿隊目前對各隊的魔術數字分別為統一獅M6、中信兄弟隊M5、味全龍隊M5。

猿隊的「最速封王劇本」有兩種途徑，第一為6、7日自己2連勝兄弟、獅隊2連勝龍隊或戰成1勝1敗，則猿隊在7日賽後魔術數字會是對獅隊M4（獅2連勝龍）或M3（龍獅1勝1敗），接著猿隊若在8、9日都對獅隊取勝，就能直接將魔術數字歸零。

第二套則為6、7日猿隊2連勝兄弟、龍隊2連勝獅隊，則龍隊會上升到第2位，猿隊在7日賽後魔術數字會是M3。若8日龍隊敗給悍將、猿隊擊敗獅隊，魔術數字來到M1，接著9日只要龍隊敗給悍將或猿隊擊敗獅隊，就能將魔術數字歸零。

魔術 味全龍 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／王溢正當點燈人 7局好投點亮桃猿封王魔術數字M6

中職／羅曼回歸首戰 將和日職封王戰友羅昂相見歡

中職／「洋投套餐」吃起來 桃猿把泰迪嗑到骨頭都不剩

中職／蔣少宏滿貫砲擊沈希望 猿隊點不亮魔術數字

相關新聞

中職／不管第2名怎麼變 桃猿兩套最速封王劇本都在9日

樂天桃猿隊昨天以4：1擊敗味全龍隊，終於點亮等待已久的封王魔術數字M6，本周就有機會拋下酒紅色的封王彩帶，不過最快封王日...

專訪／獲台鋼推薦 體大鐵捕徐博瑋拚中職選秀仍專注U23培訓

6月份才剛入選今年的U23中華培訓隊，國立體育大學主戰捕手徐博瑋在教練的鼓勵下參加台鋼雄鷹測試會，最終獲得球團推薦得以參加7月11日登場的中職選秀。對於人生初次選秀，徐博瑋認為一切順其自然，他也選擇專注於眼前的U23培訓隊，希望能從中獲取更多寶貴經驗。

中職／王溢正好投 桃猿點亮M6

樂天桃猿隊等了許久的上半季封王魔術數字，由「姊姊」王溢正來當點燈人，昨天面對味全龍隊先發7局無失分，猿隊以4：1贏球後亮...

棒球／暌違7年 中華少棒再闖威廉波特

世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽昨天落幕，中華隊在冠軍戰以1：0擊敗地主南韓隊，暌違7年再獲亞太區代表權，將於8月...

棒球／WBSC會長：中華棒協是核心夥伴

第4屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會今天將在台北市落幕，中華棒球協會理事長辜仲諒角逐副會長一職，可望在選舉後順利出線...

中職／王溢正當點燈人 7局好投點亮桃猿封王魔術數字M6

樂天桃猿隊等了許久的上半季封王魔術數字，由「姊姊」王溢正來當點燈人，今天面對味全龍隊先發7局無失分，猿隊以4：1贏球後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。