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中職／不管第2名怎麼變 桃猿兩套最速封王劇本都在9日
樂天桃猿隊昨天以4：1擊敗味全龍隊，終於點亮等待已久的封王魔術數字M6，本周就有機會拋下酒紅色的封王彩帶，不過最快封王日並非8日，這是因為猿隊對第2到4名的3隊魔術數字都非常接近，互相牽制之下，必須考慮第2名可能換人，猿隊的最快封王日其實是9日。
猿隊封王魔術數字M6，本周就有機會封王，但封王路徑的變數還很多，這是因為2到4名仍存有翻盤機會，猿隊目前對各隊的魔術數字分別為統一獅M6、中信兄弟隊M5、味全龍隊M5。
猿隊的「最速封王劇本」有兩種途徑，第一為6、7日自己2連勝兄弟、獅隊2連勝龍隊或戰成1勝1敗，則猿隊在7日賽後魔術數字會是對獅隊M4（獅2連勝龍）或M3（龍獅1勝1敗），接著猿隊若在8、9日都對獅隊取勝，就能直接將魔術數字歸零。
第二套則為6、7日猿隊2連勝兄弟、龍隊2連勝獅隊，則龍隊會上升到第2位，猿隊在7日賽後魔術數字會是M3。若8日龍隊敗給悍將、猿隊擊敗獅隊，魔術數字來到M1，接著9日只要龍隊敗給悍將或猿隊擊敗獅隊，就能將魔術數字歸零。
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