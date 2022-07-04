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帶出「500元鈔票」棒球隊 陸永茂教練追思會有笑有淚

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立委陳瑩出席陸永茂總教練的追思會。圖／中道中學提供
立委陳瑩出席陸永茂總教練的追思會。圖／中道中學提供

國內基層棒球員的重要培育者、中道中學棒球隊前總教練陸永茂於5月下旬驟然離世，讓球界與友人感到震驚與不捨。今晚在宜蘭羅東運動公園棒球場舉辦追思會，不少他帶過的球員趕來參加，立委陳瑩及縣長林姿妙等人也出席，會場氣氛感人，有笑有淚。

陸永茂教練生前最著名事蹟，莫過於他在1993年擔任台東縣南王國小棒球隊教練，帶領球隊兩度奪下關懷盃少棒錦標賽冠軍，小選手將球帽拋向空中的奪冠歡樂畫面，被選中成為500元鈔票圖案，陸永茂正是幕後重要推手。

除了台東南王國小外，陸永茂教練也曾任職宜蘭中道中學棒球隊總教練，在19年青棒執教期間培育出多名國內外好手，包括林晨樺鄧志偉、林國民、陳煥揚、林明杰等，他更從黑社會手中，把鄧志偉拉回正途，其為人師長情操，令人敬佩。

陸永茂2019年榮退後在三星鄉生活，去年9月回到中道中學擔任假日校園守衛，不料5月下旬驟逝家中，被友人發現已無生命跡象，享年63歲，消息傳出讓很多人感到難以置信與不捨。

今晚，以友人陸文芳為首發起的追思會在羅運棒球場舉行，球場中有個大大的「念」字，周圍繫掛白色氣球，當年他帶過的棒球隊員以原民歌舞追念，立委陳瑩及縣長林姿妙感謝陸教練，曾經替台灣棒球史上，創下輝煌的紀錄。

中道中學校長李偉敬要中道棒球隊的孩子們起立，再向陸總教練深深一鞠躬感謝與思念。李偉敬說，陸總教練所率領的中道青棒隊，不僅培育許多職棒及棒球界人才，更榮耀了中道中學及宜蘭縣，達成「宜蘭唯一、中道第一」的艱鉅任務。

李偉敬表示，在球場上，陸總教練專注嚴謹、球員都怕；但在同事眼中，卻是幽默風趣、善解人意、人人都愛。這樣的陸總教練、熟悉的稱呼「小陸」教練，讓中道棒球隊的歷屆學長學弟與陸總教練的親友同事，深深感受他的真善美，永遠留存在大家心中。

追思會中，大家對陸永茂教練獻上無限的感謝、無盡的思念，祈願陸總教練主懷安息、榮歸天國。

在陸永茂總教練的巨幅畫像前，留下珍貴合影。圖／中道中學提供
在陸永茂總教練的巨幅畫像前，留下珍貴合影。圖／中道中學提供
宜蘭縣長林姿妙感謝陸永茂總教練，對宜蘭棒球及台灣棒球界，貢獻良多。圖／中道中學提供
宜蘭縣長林姿妙感謝陸永茂總教練，對宜蘭棒球及台灣棒球界，貢獻良多。圖／中道中學提供
陸永茂教練早年帶過的棒球隊員以歌舞表達追念。圖／中道中學提供
陸永茂教練早年帶過的棒球隊員以歌舞表達追念。圖／中道中學提供
大家聚在宜蘭羅東運動公園棒球場，一起牽手追思陸永茂教練，願他主懷安息、榮歸天國。圖／中道中學提供
大家聚在宜蘭羅東運動公園棒球場，一起牽手追思陸永茂教練，願他主懷安息、榮歸天國。圖／中道中學提供

棒球 鄧志偉 林晨樺

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