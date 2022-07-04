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中職／王溢正當點燈人 7局好投點亮桃猿封王魔術數字M6

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊投手王溢正。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊投手王溢正。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊等了許久的上半季封王魔術數字，由「姊姊」王溢正來當點燈人，今天面對味全龍隊先發7局無失分，猿隊以4：1贏球後，點亮封王魔術數字M6。

猿隊本周有6場比賽要打，此役交給老將王溢正，他前6局僅用68球，唯一被敲的安打是首局因守備瑕疵而被李凱威跑出的內野安打，接著連續解決17人次，直到第7局才對李凱威投出觸身球，讓龍隊再度出現上壘者。

王溢正最終以7局、84球下班，僅被敲出1安打，回到先發的兩場登板都是優質內容，在猿隊爭冠關頭扮演定心丸，王溢正也取得本季第4勝、生涯第73勝。

龍隊由廖任磊先發也繳出一場佳作，投5.2局被敲5安打、失2分，先是3局上讓陳晨威以二壘打開局，成晉補上安打幫助猿隊先馳得點，4局上梁家榮和林承飛連2支安打攻占一、三壘，朱育賢以高飛犧牲打建功。

廖任磊原有機會挑戰生涯首場優質先發，但6局上接連出現四壞、觸身球保送，控球已經不穩情況下，最終以5.2局收工，留下一名跑者交給羅華韋「拆彈」，朱育賢一棒打向中外野，郭天信在牆前美技收進手套。

猿隊敲出9安打，成晉貢獻3安打猛打賞，林立則在第7局的二壘打、第9局的高飛犧牲打掃回2分打點，以46分打點持續在榜上獨走；龍隊只敲出3安打，9局下靠郭天信、拿莫．伊漾的安打串聯避免被完封。

王溢正 朱育賢

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