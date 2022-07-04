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中職／悍將復賽又被大雨攪局 羅力挑戰生涯百勝再等等

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
羅力挑戰生涯第100勝被大雨打亂。圖／富邦悍將隊提供
羅力挑戰生涯第100勝被大雨打亂。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊洋投羅力挑戰生涯第100勝，今天在台南球場登板對決統一獅隊，比賽打到2局下因雨暫停，停賽超過1個半小時，場地還是無法恢復，聯盟決定保留比賽。

悍將隊上周因為球隊疫情擴大，單周5場比賽全部取消，今天復賽前往台南，不料受到大雨影響，還是無法完成比賽，必須擇日補賽，羅力想成為中職史上第4位百勝投手再等等。

悍將隊今天面對獅隊洋投柯瑞，1局上就靠王勝偉安打、盜壘，加上林益全適時安打攻下全場第1分；羅力首局雖被揮出兩支安打、遭兩次盜壘，但投出兩次三振化解危機。

比賽進行到2局下，羅力對首名打者林焌翰投出觸身球，接著面對高國慶時，因雨勢影響在晚上7點半暫停，等了1個多鐘頭，場地始終無法回復比賽狀況，兩隊只好收兵，悍將暫以1：0領先。

中職過去完成百勝紀錄的3名投手是潘威倫（147勝）、勇壯（108勝）、謝長亨（100勝），羅力目前99勝是史上第4多。

羅力 中職

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