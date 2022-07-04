快訊

朱俐靜癌逝 韓國瑜：感謝曾為高雄注入正面力量

財神爺來了！威力彩2億頭彩一人獨得 獎落「這縣市」

棒球／5百元紙鈔教練陸永茂辭世 羅東辦追思致敬

中央社／ 宜蘭4日電
新台幣500元紙鈔教頭、前中道中學青棒隊總教練陸永茂5月間辭世，追思會4日晚間在羅東棒球場舉行，本壘前方畫上「念」字，現場並安排舞蹈表演向陸永茂致敬。（中道中學提供）
新台幣500元紙鈔教頭、前中道中學青棒隊總教練陸永茂5月間辭世，追思會4日晚間在羅東棒球場舉行，本壘前方畫上「念」字，現場並安排舞蹈表演向陸永茂致敬。（中道中學提供）

500元鈔票教頭陸永茂5月間辭世，好友陸文芳今天晚間在羅東棒球場舉辦追思會，並將成立陸永茂棒壘球促進協會，傳承陸永茂的棒球精神。

新台幣500元紙鈔上選用台東縣南王國小少棒贏得1998年關懷盃冠軍，小球員將球帽擲向天空慶祝照片，當年奪冠幕後功臣就是陸永茂，他在5月24日被發現倒臥三星鄉家中驟逝，享壽63歲。

追思會晚間6時26分在羅東棒球場舉行，球場內野掛上帆布，背景選用新台幣500元和藍天白雲，陸永茂穿著中道中學棒球隊黑色球衣，戴上墨鏡和帽子望向遠方英姿，旁邊還吊著許多氣球隨風飄揚，本壘前方則以白色材料畫上「念」字，追思會並播放歷屆校友追思影片及舞蹈表演向陸永茂致敬。

陸文芳受訪表示，宜蘭有許多陸永茂曾指導過的學生和教練，向他表達希望由他出面集合大家舉辦這場追思會，讓大家能再次向教練陸永茂致謝，因此決定舉辦這場追思會，日後也會成立陸永茂棒壘球促進協會，第1屆會長將由鄧志偉擔任。

鄧志偉指出，他要感謝陸永茂對他的教育及棒球路上的指導，今天的追思會主要感謝陸永茂將宜蘭的球員教育的很好，而成立促進協會主要目的是要讓陸永茂的精神，繼續在蘭陽傳承下去。

中道中學校長李偉敬致詞表示，中道中學青棒隊成立於2000年，陸永茂於2019年榮退，中道青棒隊的孕育、成長、茁壯和有輝煌的成績，都是在陸永茂執教下所獲得，中道青棒隊可以說是陸永茂另一個孩子，從出生、陪伴、成長、茁壯到展現佳績，畢業校友在各領域都有輝煌的成績，這一切都歸功陸永茂。

中道青棒隊在陸永茂率領下，這群青年戰士歷經金龍旗、全國高中聯賽、玉山盃、黑豹旗等都有亮眼成績，陸永茂不僅培育許多棒球人才，更榮耀中道中學和宜蘭縣。

陸永茂在球場上專注、嚴謹的態度連球員都害怕，但在同事、親友眼中卻是幽默風趣、善解人意人人都愛，陸永茂治軍嚴謹認真、待人純真和善，都讓大家留下美好的回憶，「小陸教練，我們都愛您」。

棒球 鄧志偉 玉山盃

延伸閱讀

棒球／辜仲諒角逐WBSC副會長 鞏固台灣在世界棒壇核心地位

棒球／台灣首度參與貝比魯斯少棒聯盟 吳念真感動站台

棒球／LLB亞太區少棒北市福林奪冠 前進美國威廉波特

辜仲諒 當選亞洲棒球總會長

相關新聞

中職／王溢正當點燈人 7局好投點亮桃猿封王魔術數字M6

樂天桃猿隊等了許久的上半季封王魔術數字，由「姊姊」王溢正來當點燈人，今天面對味全龍隊先發7局無失分，猿隊以4：1贏球後，...

中職／悍將復賽又被大雨攪局 羅力挑戰生涯百勝再等等

富邦悍將隊洋投羅力挑戰生涯第100勝，今天在台南球場登板對決統一獅隊，比賽打到2局下因雨暫停，停賽超過1個半小時，場地還...

帶出「500元鈔票」棒球隊 陸永茂教練追思會有笑有淚

國內基層棒球員的重要培育者、中道中學棒球隊前總教練陸永茂於5月下旬驟然離世，讓球界與友人感到震驚與不捨。今晚在宜蘭羅東運...

棒球／5百元紙鈔教練陸永茂辭世 羅東辦追思致敬

500元鈔票教頭陸永茂5月間辭世，好友陸文芳今天晚間在羅東棒球場舉辦追思會，並將成立陸永茂棒壘球促進協會，傳承陸永茂的棒...

日職／王柏融二軍出賽有表現 單場2安有長打

旅日火腿隊野手王柏融二軍出賽，今天單場2安、有長打，連2場出賽都有敲出安打，球隊終場以1比6不敵養樂多燕子隊

棒球／辜仲諒角逐WBSC副會長 鞏固台灣在世界棒壇核心地位

第四屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會今天在台北市登場，總計138國、超過兩百位外賓齊聚一堂，明天將進行選舉，亞洲棒球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。