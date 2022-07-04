棒球／5百元紙鈔教練陸永茂辭世 羅東辦追思致敬

500元鈔票教頭陸永茂5月間辭世，好友陸文芳今天晚間在羅東棒球場舉辦追思會，並將成立陸永茂棒壘球促進協會，傳承陸永茂的棒球精神。

新台幣500元紙鈔上選用台東縣南王國小少棒贏得1998年關懷盃冠軍，小球員將球帽擲向天空慶祝照片，當年奪冠幕後功臣就是陸永茂，他在5月24日被發現倒臥三星鄉家中驟逝，享壽63歲。

追思會晚間6時26分在羅東棒球場舉行，球場內野掛上帆布，背景選用新台幣500元和藍天白雲，陸永茂穿著中道中學棒球隊黑色球衣，戴上墨鏡和帽子望向遠方英姿，旁邊還吊著許多氣球隨風飄揚，本壘前方則以白色材料畫上「念」字，追思會並播放歷屆校友追思影片及舞蹈表演向陸永茂致敬。

陸文芳受訪表示，宜蘭有許多陸永茂曾指導過的學生和教練，向他表達希望由他出面集合大家舉辦這場追思會，讓大家能再次向教練陸永茂致謝，因此決定舉辦這場追思會，日後也會成立陸永茂棒壘球促進協會，第1屆會長將由鄧志偉擔任。

鄧志偉指出，他要感謝陸永茂對他的教育及棒球路上的指導，今天的追思會主要感謝陸永茂將宜蘭的球員教育的很好，而成立促進協會主要目的是要讓陸永茂的精神，繼續在蘭陽傳承下去。

中道中學校長李偉敬致詞表示，中道中學青棒隊成立於2000年，陸永茂於2019年榮退，中道青棒隊的孕育、成長、茁壯和有輝煌的成績，都是在陸永茂執教下所獲得，中道青棒隊可以說是陸永茂另一個孩子，從出生、陪伴、成長、茁壯到展現佳績，畢業校友在各領域都有輝煌的成績，這一切都歸功陸永茂。

中道青棒隊在陸永茂率領下，這群青年戰士歷經金龍旗、全國高中聯賽、玉山盃、黑豹旗等都有亮眼成績，陸永茂不僅培育許多棒球人才，更榮耀中道中學和宜蘭縣。

陸永茂在球場上專注、嚴謹的態度連球員都害怕，但在同事、親友眼中卻是幽默風趣、善解人意人人都愛，陸永茂治軍嚴謹認真、待人純真和善，都讓大家留下美好的回憶，「小陸教練，我們都愛您」。