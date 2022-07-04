棒球／辜仲諒角逐WBSC副會長 鞏固台灣在世界棒壇核心地位

第四屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會今天在台北市登場，總計138國、超過兩百位外賓齊聚一堂，明天將進行選舉，亞洲棒球總會（BFA）會長暨中華棒協理事長辜仲諒將角逐WBSC副會長一職。

這次會議是台灣在新冠肺炎疫情後，規模最大的國際體育盛會，辜仲諒歡迎各會員國代表遠道來台；他表示，台灣人熱愛棒球，棒球運動的發展超過一個世紀，從小朋友到長輩，不分男女，棒球都是永遠的話題。

辜仲諒特別提到，台灣位處亞熱帶，一年四季都適合打棒球、壘球，棒球在台灣就是「國球」，凝聚所有民眾的心，球迷的熱情舉世皆知。

辜仲諒進一步指出，2019年世界12強棒球賽在日本東京舉行複賽時，他帶隊前往比賽，好幾千名台灣球迷包機到東京為中華隊加油，幾乎把東京巨蛋當成自己主場，這就是棒球的魅力，也是球迷最可愛的地方。

他期待能把棒球這個迷人的魔力，讓全世界都感受到，希望疫情早日消散，屆時再次邀請各國嘉賓來台感受濃濃的人情味和棒球文化，也感謝WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）和執委會委員，協助並支持中華棒協在萬難之中順利舉辦這項國際會議。

台北市長柯文哲以東道主身分蒞臨會場，他表示，世界各國生活逐步回到正軌，運動是最能激勵人心的活動，棒球更是台灣民眾生活日常，也是最多人觀看的運動，感謝各國代表來台與會，深化台灣與世界棒壘的連結。

法卡利指出，很高興在台灣舉辦這次會員大會，中華棒協是WBSC重要的核心夥伴，不論是棒球實力，或是舉辦國際級賽事及大型會議的能力都有目共睹，特別感謝辜仲諒、BFA前任會長彭誠浩和台北市政府的支持，克服疫情限制，才能成功舉行這場盛會。

彭誠浩即將卸下WBSC第一副會長職務，大會特別為他舉辦隆重的榮退儀式，法卡利致贈榮退項鍊及榮譽證書，表彰他數十年來為棒球及WBSC的無私奉獻。

彭誠浩是BFA首位台灣會長，也在2005年獲選WBSC第一副會長，2019年因長期推動台日棒球交流並促進友好關係，榮獲日本政府頒贈「旭日小綬章」，是第1位以非運動員身分推動棒球運動，獲得這項殊榮的受勳者。

WBSC會員大會明天將進行最後一天議程，法卡利競選連任，辜仲諒也要角逐副會長一職，鞏固台灣在世界棒壇的核心地位。