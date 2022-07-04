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日職／王柏融二軍出賽有表現 單場2安有長打

中央社／ 台北4日電
王柏融。 擷圖自推特
王柏融。 擷圖自推特

旅日火腿隊野手王柏融二軍出賽，今天單場2安、有長打，連2場出賽都有敲出安打，球隊終場以1比6不敵養樂多燕子隊。

日本職棒二軍例行賽北海道日本火腿鬥士隊今天與東京養樂多燕子隊交手，火腿隊台灣野手王柏融先發打4棒、守右外野。

王柏融1局敲出左外野方向二壘打，但隊友沒有延續攻勢，4局敲出右外野方向安打，6局選到四壞保送、被換代跑退場休息，今天總計2打數敲出2支安打、賽後打擊率3成24。

火腿隊今天首局靠著萬波中正二壘打、滾地球、高飛犧牲打先馳得點，但比賽後半段都沒能再拿分數，養樂多隊2局靠著3個四壞保送攻占滿壘，高飛犧牲打送回追平分，再靠著安打超前比數。

養樂多隊4局再起攻勢，靠著安打、盜壘、滾地球、高飛犧牲打再跑回1分，5局松本友2分砲、幫助球隊拉開領先差距，再靠著保送、盜壘、渡邊大樹適時安打，送回球隊第6分，順利拿下比賽勝利。

養樂多燕子 日本火腿鬥士

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