棒球／台灣首度參與貝比魯斯少棒聯盟 吳念真感動站台

以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟（Babe Ruth Baseball League），終於出現台灣代表隊的身影，這是70年以來頭一遭，且幾乎由原民球員組成代表隊，今在「台灣阿公」吳念真熱情應援之下，15位小球員接下代表隊旗幟，宣告啟程追尋棒球的夢想之路。

美國貝比魯斯棒球聯盟是國際規模最大的少棒組織，自1951年成立至今，以健全孩子身心發展，提倡棒球運動精神為核心發展目標。2020年，由張茂三教練發起成立的台灣貝比魯斯棒球聯盟（Taiwan Babe Ruth Baseball League，TBRL），獲邀加入美國貝比魯斯棒球聯盟，成為在台唯一官方認證的聯盟組織，主掌台灣及亞太地區相關事務。

今年8月舉辦的美國貝比魯斯卡爾瑞普肯世界少棒錦標賽World Series，將是台灣貝比魯斯棒球聯盟加盟後的第一場國際賽事，U12台灣代表隊的選拔賽，以台灣偏鄉與社區少棒隊為主體，5月30日至6月5日在高雄市立德棒球場舉行，最終獲選的15位小選手，來自全台7縣市，其中有14位是原民籍選手。

記者會上，來自花蓮富源即將升六年級的黃品皓代表致詞，「我雖然長得不高，但是我的夢想跟大家一樣，能夠繼續在球場上快樂比賽，追求我的夢想。」他提到，雖然沒有入選代表隊，「可是教練還是會帶我們出國比賽，因為教練說第二名的孩子也很重要，希望有一天我也可以代表台灣參加美國貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽！」吳念真導演聽到他的宣言，說著自己可能去年當阿公，現在淚腺很發達，聽到黃品皓宣言又希望可以抱抱阿公時，忍不住眼淚。