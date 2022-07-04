中職／這些土投曾被看好挑戰百勝 後來只有潘威倫攻頂

富邦悍將隊今晚作客台南球場，來台打拚10季的洋投羅力挑戰生涯第100勝，若能擊敗統一獅隊，將是中職史上第4位百勝投手，也是近12季首位達到里程碑的球員。

謝長亨在2001年成為百勝第1人，勇壯2005年跟進，接著是潘威倫2010年達陣，這對中職投手是高難度障礙；從現役球員的勝場數看來，不管洋投還是土投，短期內除了羅力，沒有其他人可達3位數。

勇壯2005年4月8日在台南球場屠獅，成為史上首位百勝洋投，效力興農牛隊9年累積108勝，一度是中職史上最多勝投手，後來才被潘威倫（生涯147勝）超越。

在勇壯達到百勝的年代，潘威倫就被推測是未來挑戰這項紀錄的人選之一，後來也唯一達成的球員，其餘曾被看的好手包括陽建福（82勝）、高建三（70勝）、林英傑（59勝）、吳俊良（50勝）、林朝煌（49勝）等人，最後都無法如願。

當年中生代本土投手中，吳俊良原本最被看好百勝，效力獅隊前3季已經累積41勝，後來因為運動傷害，接下來4個球季只投出9勝，生涯合計7季50勝就高掛球鞋。

高建三生涯出賽636場（138場先發），目前仍是中職史上最高紀錄，118場中繼成功也排名第1；他是「耐操有擋頭」的代表，拚了18個球季身兼先發、後援角色，受限於定位問題，離百勝還有一段距離。

中職歷年只有10名投手達到70勝，就連職棒草創期的強投黃平洋（65勝）、康明杉（62勝）都未達標，身體因素當然是重點；從過去例子看來，想要邁向百勝必須撐得夠久，絕不能常常進入傷兵名單。

勇壯17年前達成百勝時，還未滿30歲，曾經立下200勝的目標，有長期在中職打球的想法，但2005年季後就離台，帶著108勝向台灣說再見，羅力未來能否成為最多勝洋投值得觀察。