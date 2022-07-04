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中職／鄭凱文隔16天再先發 碰上粉紅色的江少慶

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

富邦悍將、中信兄弟隊明天在新莊球場過招，先發投手將由江少慶鄭凱文同場對壘，這是鄭凱文相隔16天再度先發，而江少慶則適逢女孩日「Loving Day」的主題日補賽，將穿上粉色球衣出賽。

悍將隊歷經疫情風暴後，今天恢復賽事，首戰先遠赴台南，明天就要回到新莊球場作戰，由江少慶先發登板。

江少慶本季至今8場先發，只有2場優質內容，目前成績僅1勝5敗、防禦率5.97，前一次登板為6月23日對味全龍隊，先發5局失8分（責失7分），總教練丘昌榮點名他要扛起王牌投手的責任，上場就是要贏球，盼他趕緊振作，明天一戰將是他在前役受挫後再上戰場。

兄弟由鄭凱文先發，去年投出12勝的他，今年出賽時機並不固定，先前7場先發的間隔天數，有2次為7天、1次10天、2次14天、1次17天，明天的先發也距離前一戰相隔16天。

兄弟本季在考慮用球數、選手意願及近況的情況下，啟用洋投先發優先，目前已賽52場，洋投先發占了37場，土投則是15場，比例為5隊相差最懸殊。

統一獅隊在洋投陸續出現傷情，且柯瑞一度放在後防的情況下，本土投手先發32場為5五隊最多，洋投則是負擔19場先發；至於其他3隊的先發分布為悍將隊土投29場、洋投21場，樂天桃猿隊土投26場、洋投25場，味全龍隊則是土投23場、洋投25場。

江少慶 鄭凱文 味全龍

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