日職／中日龍上網募集「向立浪監督提案」 球迷卻一面倒怒轟：總教練下台！

中日龍隊今年戰績不理想，目前32勝44敗，勝率4成21在央聯敬陪末座。其中總教練立浪和義的調度策略，包括讓前第一指名野手根尾昂季中轉任投手等等，成為眾人批判的焦點。就連近來日本媒體為了挽救球隊，在社群網站上所發起的活動，都成為聚集球迷怒氣，要求總教練下台的「炎上」現場。

根據日本媒體「FLASH」報導，中京電視台在6月30日在推特上發起活動，表示因應球季即將展開後半段，除了球隊首腦之外，更希望能廣納球迷們的積極意見，讓球團知道有地方應該改進。球迷們只要發推，並且標注「#立浪監督提案です」的TAG，就能將意見傳達給媒體及球團。

然而這項出於美意的活動，卻引來大批不滿監督立浪和義的球迷，紛紛發推表示「還打算讓這種自以為是的人當監督嗎？我相信他季末就會下台了」、「可以不要一輸球就講說是選手不好嗎」、「板凳的氣氛有夠糟糕」、「當初選到根尾昂時球迷是多麼興奮，現在的用法實在太殘酷了」、「我真的很喜歡立浪和義，當初看他達成兩千安時非常感動……一生都很喜歡。請下台吧」。

一位體育記者指出，中日龍球迷之所以如此氣憤，原因包括戰績被開幕以來始終低迷的阪神超車，打擊教練中村紀洋無預警下二軍、升上來一軍的波留敏夫又出現爭議言論，還有根尾昂的定位不明等等，使得球迷對於立浪帶隊能力失去信心。

不過也有相關人士替立浪緩頰，表示中日龍的主力中繼又吉克樹今年轉隊到軟銀，補償的岩嵜翔季前受傷，洋砲維西耶多（Dayan Viciedo）、石川昂也受傷，王牌投手大野雄大則因背部拉傷跳過先發等等，戰力受到不少影響，球團的洋將補強也不到位，因此就算讓星野仙一、落合博滿等名教頭來帶隊，恐怕都難以挽回戰績。