中職／進入雙主場時代 「龍往竹前」套票送紀念紅土

中華職棒下半季賽程兩度延後，也讓7月22日的新竹首戰成為下半季首戰，味全龍隊今天公布新竹場次購票辦法，也延續年初在天母主場的「龍往直前」口號，喊出「龍往竹前」，宣示即將進駐新竹，進入雙主場時代。

龍隊下半季將有8場新竹主場賽事，7月22日至24日開幕戰將舉辦「威弟親子日」活動，9月3、4日規畫「17 LIVE球星之夜」，除比照天母主場設有平日星光票、周邊里民折扣等優惠，也增設5人及10人家庭席包廂，每個包廂均設有休憩沙發及餐桌椅，並享有飲料零食招待及送餐服務。

紀念新竹棒球場回歸，龍隊推出專屬狂龍軍、龍粉知己會員預購的「龍往竹前」紀念套票，每套售價2800元，11日中午12時30分起預購，內含新竹主場例行賽8場指定座位1席，並附贈「新竹首戰紀念紅土瓶」與首戰紀念證書各乙份、會員紅利積點800點，購買的會員將可在7月22日賽後至場內盛裝紅土留下最特別的紀念。

天母主場下半季也有四檔主題活動，包含8月20日的「#85」紀念日，9月17、18日的「龍象大戰」暨「狂龍軍會員日」，以及在8月21日、10月13日各推出一場的「搖頭公仔之夜」，除「搖頭公仔之夜」將採特殊套票販售外，雙主場的所有主題日均不加價。