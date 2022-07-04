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棒球／LLB亞太區少棒北市福林奪冠 前進美國威廉波特

中央社／ 台北4日電
2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽冠軍戰北市福林4日與地主韓國隊交手，北市福林以1比0拿勝、取得亞太區代表權，將前進美國威廉波特打世界賽。圖為北市福林2日出賽畫面。（福林國小少棒隊提供） 中央社
2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽冠軍戰北市福林4日與地主韓國隊交手，北市福林以1比0拿勝、取得亞太區代表權，將前進美國威廉波特打世界賽。圖為北市福林2日出賽畫面。（福林國小少棒隊提供） 中央社

LLB亞太區少棒錦標賽冠軍戰，北市福林今天與地主韓國隊交手，北市福林廖芫豎投打俱佳，先發完投6局無失分，3局適時安打、靠著失誤跑回致勝分，率隊以1比0拿勝、將前進美國威廉波特打世界賽。

2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽此次由台北市福林國小取得代表權參賽，比賽於6月29日在韓國開打，北市福林首戰不敵地主韓國隊，接著接連擊敗紐西蘭、關島、菲律賓，今天冠軍戰再度與韓國碰頭。

北市福林前2局僅敲出1支安打，3局再有攻勢，2人出局後廖芫豎敲出中外野方向二壘打，靠著韓國隊回傳夾殺守備失誤、廖芫豎跑回致勝分。

廖芫豎今天扛起先發投手重責、投球表現也很亮眼，直到4局才被敲出第1支安打是長打，但連飆3次三振、穩守不失分，今天先發完投6局，僅被敲出2支安打，沒有失掉分數，投打俱佳是球隊搶勝功臣。

北市福林拿下冠軍、取得亞太區代表權，這也是繼2015年後台灣球隊再度拿下亞太區代表權、將前進美國威廉波特參加LLB世界少棒錦標賽。

LLB 亞太區少棒

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