中職／羅曼回歸首戰 將和日職封王戰友羅昂相見歡

富邦悍將隊上周因為疫情停賽，今晚將在台南球場對戰統一獅隊，悍將新任投手教練羅曼首次實戰亮相，將和日本職棒時期老戰友、獅隊洋投羅昂相見歡，兩人曾在2015年效力養樂多隊時，拿下中央聯盟冠軍。

悍將6月25日宣布羅曼接任投手教練，球隊接下來卻因疫情擴大，單周5場比賽完全打不成，今天終於要在台南球場復賽，推出羅力先發對決獅隊柯瑞，爭取本月首勝。

羅曼2012到15年期間效力養樂多隊，日職生涯4年繳出18勝22敗27中繼6救援、防禦率3的成績，羅昂則在2015、16年披上養樂多球衣，合計8勝3敗35中繼11救援、防禦率2.17。

兩人在日職同隊1個球季，就是2015年為養樂多奪下暌違14年的央聯冠軍，當時羅昂33中繼在聯盟排名第1，羅曼也有23中繼，最後在總冠軍賽1勝4敗不敵軟銀隊。

羅曼離開日職後回鍋中職，羅昂再登大聯盟，兩人今年先後回到亞洲職棒，今晚將是首度在台灣球場重逢。

對羅力來說，這場悍將、獅隊之戰也是重要比賽，若能順利奪下勝投，將是中職史上第4位達成百勝的投手，勝場數前3人依序是潘威倫147勝、勇壯108勝、謝長亨100勝。

樂天桃猿隊王溢正72勝，在現役投手排名第3，短期內無法達到3位數。