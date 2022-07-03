中職／劉基鴻逆轉兩分砲 獅隊破不了鋼龍風牆

味全龍隊洋投鋼龍真的越投越猛，今天面對統一獅隊再繳7局僅失1分好投，劉基鴻的逆轉兩分砲來得及時，龍隊終場以3：1力克獅隊，鋼龍拿下第5勝，加上此戰在內，他的近4場登板為3勝0敗、防禦率1.55。

鋼龍為此役先失分的一方，他在第3局遇到危機，柯育民、陳重廷開局連兩支安打攻占一、三壘，但羅暐捷緊接著出現雙殺打，讓鋼龍得以將失分控制在1分。

面對獅隊先發投手胡智為，劉基鴻敲出最關鍵的那一支安打，是在5局的兩分砲，一棒逆轉戰局，這是他本季第5轟、近6戰4度開轟，逐漸打出龍隊期盼中的狀元身手。

胡智為最終先發6局、共用98球收工，被敲6安打、失2分，隊友無力扭轉戰局，讓他的優質好投吞下本季第6敗。

鋼龍則是延續近期的好投，7局投完共用93球，被敲6安打、失1分，送出6次三振，帶著3：1領先退場，交給陳冠偉、伍鐸為他的勝投上鎖。