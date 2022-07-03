中職／「洋投套餐」吃起來 桃猿把泰迪嗑到骨頭都不剩

中信兄弟隊推出「洋投套餐」招待樂天桃猿隊，今天由泰迪休4天再登板，卻被吃乾抹淨，先發6.1局狂失7分，猿隊終場以9：3中止2連敗，避免再讓追兵進逼。

泰迪的全場第1球就被林立掃出陽春砲，成晉接著又是二壘打、推進三壘後，陳俊秀的滾地球送回1分打點；猿隊第3局再有攻勢，陳晨威安打、成晉保送接連上壘，廖健富高飛犧牲打、陳俊秀安打各有1分打點。

泰迪在第7局再遇危機，一出局後被連3棒掃出安打，林立的二壘打再挹注2分打點，此役的兩支長打帶給泰迪重傷害，也讓他在此時黯然退場，成晉在換投後「補刀」敲安，再送回猿隊的第7分。

泰迪最終投6.1局被敲9安打、失7分，已經連續5場登板不是優質先發，期間雖有2勝進袋，但都是5局退場，反觀去年效力統一獅隊時，則是扣掉他未能續投的補賽之外，其餘7場都是優質先發，今年表現有失「獅版泰迪」的穩定。

猿隊由狂威先發6.1局被敲6安打、失2分，前6局讓兄弟無法攻破城池，第7局才在挨了3安打的情況下退場，交由牛棚守成，狂威取得第7勝追平象魔力。