中職／林立生涯3度首局首打席首球炸裂 史上僅落後1人

中信兄弟隊洋投泰迪休4天再登板，第1球投出，結局就讓全場猝不及防，遭樂天桃猿隊核彈頭林立敲出陽春砲，這是他生涯第3支首局首打席首球全壘打，已是中職史上第2多，僅次於1996、97年效力統一獅隊的洋將羅偉。

林立賽前已居全壘打、打點雙料領先，此役一開賽就一棒擴大雙榜領先，將泰迪的全場第1球掃成左外野陽春砲，本季第8轟出爐，領先味全龍隊吉力吉撈．鞏冠的6轟，進帳第42分打點，則領先隊友林承飛的30分打點。

加上這一轟在內，中職史上共計出現過34支首局首打席首球全壘打，共有24名選手締造過，羅偉以4支領先，林立也累積了3發，4人兩度辦到，分別是林琨瀚、黃甘霖、鄭達鴻、王勝偉。

林立生涯第1支首局首打席首球全壘打出現在2018年4月8日，從蔡明晋手中敲出，第2支距今不遠，就是今年4月12日狙擊江辰晏，今天輪到泰迪當了苦主。