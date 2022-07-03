快訊

全美汽油均價居高不下 拜登力降油價竟祭出這一招

黃珊珊擬以無黨籍選北市長 議員：恐是保留與民進黨合作空間

小琉球風浪高像搭「海盜船」！交通船緊急停航 遊客急返本島

中職／悍將4日復賽 羅力挑戰「除獅」當百勝第4人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投羅力。報系資料照
富邦悍將隊洋投羅力。報系資料照

富邦悍將隊歷經疫情風暴，本周5戰喊卡，預計在明天復賽，由資深洋投羅力打頭陣，在台南球場先發對上統一獅隊，也將是羅力向中職生涯百勝史上第4人叩關的一戰。

悍將隊從6月25日起開始爆發大規模染疫，至28日當天確定達到15人以上的停賽標準，成為今年第3支因疫情停賽的球隊，單周內共16名一軍選手確診，賽事取消至昨天，預計在明天恢復比賽。

悍將隊明天推出羅力先發，他的前一戰已是6月10日，原訂在17日就要挑戰百勝，結果他在當天上午快篩陽性而投不了，也讓他坦言很失望。羅力在上周解除隔離後受訪表示，「我很期待那場比賽，已經準備好要挑戰這個里程碑，但除了好好防疫，好像也沒有其他辦法。」

先是自己確診，接著球隊停賽，羅力挑戰百勝好事多磨，明天遭遇獅隊將是他對戰最有心得的對手，生涯99勝就有43勝來自獅隊；獅隊則是由柯瑞扛起先發。

澄清湖棒球場由樂天桃猿與味全龍隊交手，先發投手由王溢正對上廖任磊，猿隊近期勝少敗多，在上半季戰績榜僅剩1.5場勝差領先，已從獨走再次走到如履薄冰，由「姊姊」把關為猿隊戰情踩住煞車。

羅力 樂天桃猿 柯瑞

延伸閱讀

中職／百勝前夕看到兩條線好失望 羅力預約下一戰達陣

中職／悍將證實簽下新洋投 竟是出身哈佛的學霸

中職／蛤？先發？游霆崴救火5局隔天「像被車撞到」

中職／打到9局下才再見勝 丘總：前面應該就能拉開

相關新聞

中職／悍將4日復賽 羅力挑戰「除獅」當百勝第4人

富邦悍將隊歷經疫情風暴，本周5戰喊卡，預計在明天復賽，由資深洋投羅力打頭陣，在台南球場先發對上統一獅隊，也將是羅力向中職...

棒球／凍蒜！辜仲諒接棒亞洲棒總會長 盼團結亞洲各國

第4屆世界棒壘球總會（WBSC）及亞洲棒球總會（BFA）會員大會今天起在台北萬豪酒店登場，中華民國棒球協會理事長辜仲諒獲...

日職／吳念庭二軍1安1打點 王彥程先發3局失3分吞敗

旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天在日職二軍出戰讀賣巨人隊，敲出1安、貢獻1打點；樂天金鷲隊台灣投手王彥程先發3局失3分...

MiLB／林昱珉新人聯盟先發4局無失分 狂飆7K

旅美亞利桑那響尾蛇隊新人聯盟投手林昱珉今天在「響尾蛇內戰」中代表紅隊先發，投4局無失分，僅被敲出1安，狂飆7次三振，率隊...

棒球／LLB亞太區少棒賽 北市福林4日與韓國爭冠

台北市福林國小少棒隊今天在LLB亞太區少棒錦標賽火力全開，4局提前搶勝，以12比0完封菲律賓，明天將與地主韓國隊爭冠，冠...

中職／布雷克生日奪勝 獅追近猿

統一獅隊的13天11戰考驗，有好的開始。昨晚台南棒球場遇到燈光熄滅加上大雨，等了近2小時後因雨裁定，獅隊以2：1擊敗味全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。