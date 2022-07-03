中職／悍將4日復賽 羅力挑戰「除獅」當百勝第4人

富邦悍將隊歷經疫情風暴，本周5戰喊卡，預計在明天復賽，由資深洋投羅力打頭陣，在台南球場先發對上統一獅隊，也將是羅力向中職生涯百勝史上第4人叩關的一戰。

悍將隊從6月25日起開始爆發大規模染疫，至28日當天確定達到15人以上的停賽標準，成為今年第3支因疫情停賽的球隊，單周內共16名一軍選手確診，賽事取消至昨天，預計在明天恢復比賽。

悍將隊明天推出羅力先發，他的前一戰已是6月10日，原訂在17日就要挑戰百勝，結果他在當天上午快篩陽性而投不了，也讓他坦言很失望。羅力在上周解除隔離後受訪表示，「我很期待那場比賽，已經準備好要挑戰這個里程碑，但除了好好防疫，好像也沒有其他辦法。」

先是自己確診，接著球隊停賽，羅力挑戰百勝好事多磨，明天遭遇獅隊將是他對戰最有心得的對手，生涯99勝就有43勝來自獅隊；獅隊則是由柯瑞扛起先發。

澄清湖棒球場由樂天桃猿與味全龍隊交手，先發投手由王溢正對上廖任磊，猿隊近期勝少敗多，在上半季戰績榜僅剩1.5場勝差領先，已從獨走再次走到如履薄冰，由「姊姊」把關為猿隊戰情踩住煞車。