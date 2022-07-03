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日職／吳念庭二軍1安1打點 王彥程先發3局失3分吞敗

中央社／ 台北3日電
西武隊吳念庭。。 擷圖自推特(資料照)
西武隊吳念庭。。 擷圖自推特(資料照)

旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天在日職二軍出戰讀賣巨人隊，敲出1安、貢獻1打點；樂天金鷲隊台灣投手王彥程先發3局失3分，吞下敗投。

日本職棒二軍例行賽西武獅今天與巨人交手，吳念庭先發第4棒，鎮守一壘。

吳念庭2局下擊出二壘方向滾地球，靠著對手失誤上壘，4局下則敲成左外野飛球出局。吳念庭第6局在二壘有人情況下敲安，送回球隊第3分，8局下再度擊成飛球遭到接殺。

吳念庭此役4打數1安打，進帳1打點，連3場敲安，賽後打擊率2成67，西武獅最終以4比2贏球。

另外，台灣投手王彥程目前人在樂天金鷲隊二軍，今天先發出戰東京養樂多燕子隊，控球不理想，首局連續投出2個保送後，被內川聖一敲出二壘安打，單局丟2分。

王彥程3局下一上來就被前2名打者揮出安打，隨後讓下一名打者擊成雙殺打，但關鍵時刻又出現保送，並被養樂多隊松井聖擊出安打帶有1分打點。

王彥程今天先發3局被敲4安，失3分，另有3次保送、1次三振，賽後防禦率3.97，樂天打線疲軟，全場僅攻下1分，最終以1比11落敗。

吳念庭 樂天金鷲

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