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棒球／凍蒜！辜仲諒接棒亞洲棒總會長 盼團結亞洲各國
第4屆世界棒壘球總會（WBSC）及亞洲棒球總會（BFA）會員大會今天起在台北萬豪酒店登場，中華民國棒球協會理事長辜仲諒獲得一致通過，當選新任亞洲棒球總會會長。辜仲諒表示，未來將團結亞洲各國，將亞洲棒球提升到更高的層級。
本屆會員大會共有來自5大洲、138個會員國的兩百多位代表共襄盛舉，重頭戲即為今天登場的亞洲棒球總會改選及5日的世界棒壘球總會改選，其中亞洲棒球總會共計有29個會員，包括日本、韓國、中國大陸、香港、菲律賓、泰國、印尼、巴基斯坦、斯里蘭卡等會員，皆是亞洲棒球總會的重要夥伴。
原由彭誠浩擔任的WBSC第一副會長和亞洲棒球總會會長，由辜仲諒出馬爭取接棒，今天先完成第一項任務。
今天進行的亞洲棒球總會改選，辜仲諒憑藉個人對棒球的專業、熱忱，以及對台灣棒壇的付出及努力，在亞洲棒球總會選舉中獲得在場所有會員國支持、順利當選，從前任會長彭誠浩接棒，將帶領台灣棒壇繼續於世界舞台大放異彩，邁向新的里程碑。
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