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MiLB／林昱珉新人聯盟先發4局無失分 狂飆7K

中央社／ 台北3日電
林昱珉。圖／聯合報系資料照
林昱珉。圖／聯合報系資料照

旅美亞利桑那響尾蛇隊新人聯盟投手林昱珉今天在「響尾蛇內戰」中代表紅隊先發，投4局無失分，僅被敲出1安，狂飆7次三振，率隊以5比0完封對手。

美國職棒新人聯盟賽事亞利桑那響尾蛇隊今天上演「響尾蛇內戰」，響尾蛇紅隊和黑隊交手。

林昱珉前一次先發2.2局狂飆8K，今天再秀K功，首局送出2次三振；林昱珉2局下1出局後被敲安，他隨後穩住陣腳，讓後續2名打者擊成滾地球和吞下三振。

林昱珉第3局單局3個出局數全都靠著三鎮拿下，第4局同樣未讓對手攻占壘包，再添1次三振。

林昱珉此役先發4局僅被敲出1支安打，無失分，送出7次三振，林昱珉無關勝敗，賽後防禦率2.38，最終球隊以5比0勝出。

另外，西雅圖水手隊台灣投手張景淯目前同樣都在新人聯盟，今天再度回到先發行列，出戰聖地牙哥教士隊，投2局無失分，僅被擊出1安，送出3次三振。

林昱珉

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