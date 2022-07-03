棒球／LLB亞太區少棒賽 北市福林4日與韓國爭冠

台北市福林國小少棒隊今天在LLB亞太區少棒錦標賽火力全開，4局提前搶勝，以12比0完封菲律賓，明天將與地主韓國隊爭冠，冠軍隊將獲亞太區代表權，前進美國威廉波特。

台北市福林國小少棒隊這次取得在韓國舉行的世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽代表權，賽事採雙敗淘汰制，包括台灣、韓國、關島、香港、紐西蘭、菲律賓共6隊參賽。

福林國小首戰不敵韓國後，落入敗部，接著連勝紐西蘭、關島，今天與菲律賓交手，福林國小前3局都有所斬獲，首局靠著廖芫豎三壘安打開啟球隊攻勢，曾乙喆隨後敲安，送回球隊第1分，加上對手失誤，福林國小首局就取得4比0領先。

廖芫豎2局上再度擊出三壘安打，追加1分，福林國小3局上靠著連續安打，展開一輪猛攻，單局一口氣攻下7分。

福林國小此役派出曾乙喆、蕭兆勛、沈立宸、廖芫豎4任投手，聯手封鎖對手打線，最終以12比0提前在4局勝出。

福林國小明天冠軍戰將再度遭遇到地主韓國隊，冠軍隊將能取得亞太區代表權、前進美國威廉波特，參加LLB世界少棒錦標賽。