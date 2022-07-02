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中職／因雨裁定獅勝龍 布雷克收勝投當生日禮

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒統一獅投手布雷克。記者劉學聖／攝影
中華職棒統一獅投手布雷克。記者劉學聖／攝影

統一獅林焌翰因疫情上一軍遞補，馬上建功，2局下的二壘打敲回第1分，並靠對手捕逸跑回第2分，而打到8局上台南球場先因燈光熄滅，又遇大雨不斷，宣布比賽裁定，由獅隊以2：1擊敗味全龍隊，距離龍頭樂天桃猿隊只剩1.5場勝差。

獅隊在2局下先馳得點，胡金龍敲安後靠暴投上二壘，1出局後林焌翰敲出適時二壘安打，打回第1分，接著靠高國慶安打上三壘，隨後龍隊又發生捕逸，讓林焌翰跑回第2分。

3局上龍隊也有攻勢，李凱威在1出局後敲出二壘打，再靠飛球推進上三壘，接著吉力吉撈．鞏冠的一壘安打得分，後續雖然1次觸身、1次四壞，形成滿壘，只是龍隊未能再添分數。

比賽到8局上被場地加天氣喊停，龍隊在2出局後攻占一、三壘，此時本壘上方的燈光部分熄滅，現場亮度暗了一階，比賽在7點46分宣告暫停，等到8點狀況排除時，卻又遇到大雨不斷，一直等到9點23分，決定裁定。

本日壽星、獅隊先發投手布雷克投6局被敲5支安打，失1分，收下勝投作為生日禮物，另有2次三振、3次四壞、1次觸身，丟掉1分；龍隊先發投手郭郁政投5局失2分，1分責失，在比賽提前結束下，只能吞下敗投。

中華職棒台南賽因雨暫停，工作人員趕緊蓋上帆布保護場地。記者劉學聖／攝影
中華職棒台南賽因雨暫停，工作人員趕緊蓋上帆布保護場地。記者劉學聖／攝影
中華職棒味全龍投手郭郁政。記者劉學聖／攝影
中華職棒味全龍投手郭郁政。記者劉學聖／攝影
中華職棒台南賽因雨暫停，工作人員趕緊蓋上帆布保護場地。記者劉學聖／攝影
中華職棒台南賽因雨暫停，工作人員趕緊蓋上帆布保護場地。記者劉學聖／攝影

統一獅 味全龍 布雷克 林焌翰

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