中職／因雨裁定獅勝龍 布雷克收勝投當生日禮

統一獅隊林焌翰因疫情上一軍遞補，馬上建功，2局下的二壘打敲回第1分，並靠對手捕逸跑回第2分，而打到8局上台南球場先因燈光熄滅，又遇大雨不斷，宣布比賽裁定，由獅隊以2：1擊敗味全龍隊，距離龍頭樂天桃猿隊只剩1.5場勝差。

獅隊在2局下先馳得點，胡金龍敲安後靠暴投上二壘，1出局後林焌翰敲出適時二壘安打，打回第1分，接著靠高國慶安打上三壘，隨後龍隊又發生捕逸，讓林焌翰跑回第2分。

3局上龍隊也有攻勢，李凱威在1出局後敲出二壘打，再靠飛球推進上三壘，接著吉力吉撈．鞏冠的一壘安打得分，後續雖然1次觸身、1次四壞，形成滿壘，只是龍隊未能再添分數。

比賽到8局上被場地加天氣喊停，龍隊在2出局後攻占一、三壘，此時本壘上方的燈光部分熄滅，現場亮度暗了一階，比賽在7點46分宣告暫停，等到8點狀況排除時，卻又遇到大雨不斷，一直等到9點23分，決定裁定。