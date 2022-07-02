中職／攻城獅跨界為統一獅開球 高國豪投球架式足

中職統一獅隊與PLG聯盟新竹攻城獅隊合作舉辦「棒籃雙獅」聯名主題日，今天在台南棒球場熱鬧登場，攻城獅隊長李家瑞、高國豪、吳岱豪及宋宇軒受邀到場，李家瑞、高國豪更為賽事開出好球。

平常喜歡運動的籃球員們對於棒球一點也不陌生，賽前獅隊也特別安排林岱安、陳傑憲特別指導練習開球，由李家瑞和高國豪擔任開球嘉賓，吳岱豪及宋宇軒擔任打擊嘉賓。

高國豪表示：「這是一次棒的體驗，整體視野、空間感跟籃球館有很大不一樣，這是一個很棒的體驗，之前他們休季時也有來新竹幫我們加油，現在我們休賽能夠來球場體驗不一樣，也是互相學習。」

賽前統一獅隊也特別規劃新竹街口攻城獅球星簽名會，許多球迷中午就來到球場排隊，李家瑞表示：「這是自己第二次來到台南棒球場，去看有來參加草地音樂會唱歌，這次看到現場滿滿球迷真的很興奮，也很期待今天的賽事，希望獅隊能夠拿下賽事勝利。」

今日二局上，獅隊也特別安排李家瑞擔任球僮體驗，這應該是中職史上最高、將近兩百公分的球僮，讓現場充滿許多不一樣的樂趣。

統一獅領隊蘇泰安表示：「很開心能夠與新竹街口攻城獅合作，兩隊因為獅而結緣，創造許多的話題，彼此無論在行銷活動都是互相學習，一個屬於籃球、棒球不同領域的結合，希望雙獅合作結合能夠成為一個代表性，建立一個傳統成為每年的棒籃盛會。」