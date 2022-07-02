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日職／張奕9球投出三上三下 歐力士遭伊藤大海完封
樂天隊宋家豪今天被下放二軍，日本職棒台將只剩歐力士隊張奕在一軍撐場，他也在今天登板後援，只用9球投完1局無失分，只不過歐力士最終仍以0：5輸給火腿隊，遭到伊藤大海完封。
歐力士今天打完前7局以0：5落後，8局下張奕登板，開頭就是一顆151公里速球，讓清宮幸太郎敲出一壘滾地出局，接著用4球三振掉上川畑大悟，最後4顆球讓淺間大基敲出游擊方向飛球出局。
張奕只用9球投出三上三下，其中有6球球速都在150公里以上，最快球速來到153公里，最近7場出賽、9.2局僅失1分，防禦率下降到1.88。
火腿先發投手伊藤大海則以119球完投9局，封鎖歐力士打線，被敲出5支安打但沒有失分，另有4次三振、4次四壞保送，收下本季第6勝，在入團第2年就投出單季2次完封，伊藤大海是隊史自2014年大谷翔平後的第一人。
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