中職／霸帝士遭註銷 富邦悍將有2新洋投在等

根據中職官網顯示，富邦悍將隊今天將洋砲霸帝士註銷，代表正式走回洋投為主路線，新洋投富藍戈（Enderson Franco）有望獲得「開箱」機會。

霸帝士今年開季因跑壘不積極、失誤等狀況，在4月25日遭球隊下二軍調整，隨後一直在一、二軍升降，6月22日因疫情遞補上一軍，然而打擊狀況遲遲未改善，而且從4月21日首打席敲安之後，至今已是連23打數無安打，只差3打數就會追平洋砲單季最長連續打數無安打紀錄。

只是霸帝士確定不會破紀錄，悍將隊新洋投富藍戈在6月20日抵台，又在28日簽下3年大聯盟資歷的29歲右投安德森（Tanner Anderson），至少有2名投手要瓜分機會，而悍將隊外籍名額已滿編狀態下，霸帝士遭到割捨。

霸帝士最終在中職一軍留下出賽18場，打擊率僅1成57的成績，敲出8支安打包括1轟，有9分打點，然而另有多達21次三振。