快訊

天花疫苗買太少被廠商「已讀不回」？指揮中心回應了

中職／霸帝士遭註銷 富邦悍將有2新洋投在等

提名炸鍋！張亞中：權臣當道 國民黨不應是「傅家黨」

棒球／LLB亞太區少棒賽 北市福林擊敗關島再一勝晉冠軍戰

中央社／ 台北2日電
2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽此次由台北市福林國小（圖）取得代表權參賽，2日與關島隊交手，正規6局打完僵持不下，北市福林延長賽第7局打線串聯，單局6安攻下6分，以6比0拿勝。 （台北市福林國小棒球隊提供）中央社
2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽此次由台北市福林國小（圖）取得代表權參賽，2日與關島隊交手，正規6局打完僵持不下，北市福林延長賽第7局打線串聯，單局6安攻下6分，以6比0拿勝。 （台北市福林國小棒球隊提供）中央社

LLB亞太區少棒錦標賽北市福林今天與關島交手，正規6局打完僵持不下，北市福林延長賽第7局打線串聯，單局6安攻下6分，王元甫投打發揮，率隊以6比0拿勝，再一勝就可晉級冠軍戰。

2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽此次由台北市福林國小取得代表權參賽，比賽6月29日在韓國開打，採雙敗淘汰賽制，北市福林首戰不敵地主韓國隊，昨天擊敗紐西蘭，今天與關島隊交手。

今天比賽前半段是投手戰，北市福林前6局打擊受制，僅敲出3支安打、沒有拿下分數，延長賽7局上蕭兆勛安打開啟攻勢，靠著失誤跑回第1分，靠著麥羿晨內野安打、施羿宏安打攻勢串聯再添1分，廖芫豎二壘打一棒送回2分，沈立宸安打推進，王元甫再補上安打，替球隊多添2分保險分。

北市福林王元甫今天投打俱佳，擔任先發投手前6局投完沒有被敲出安打、無失分，7局續投面對首名打者投出觸身球保送，沒有抓到出局數、用球數達到規定上限退場，總計用89球投6局沒被敲出安打、無失分、表現亮眼。

白承晏7局下壘上有人、無人出局時接手後援，連抓3個出局數、凍結對手攻勢，也幫助球隊守住勝利、北市福林拿下此次賽為第2勝。

北市福林擊敗關島隊，下一戰將於明天與菲律賓隊交手，勝隊晉級冠軍戰，與地主韓國爭冠，冠軍隊伍取得亞太區代表權、前進美國威廉波特參加LLB世界少棒錦標賽。

波特

延伸閱讀

MiLB／林子偉1A復健賽單場雙安 陳柏毓拿本季第2勝

「青春專案」首日北市警動員擴檢 加強防制少年涉不法

北市已受理158件防疫保單申訴 法務局啟動專案辦理

又有北市議員確診！ 林亮君自曝染疫 累計15人

相關新聞

日職／宋家豪下二軍 教頭期許調整好狀態歸隊

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪昨天後援出賽挨轟、吞下敗投，今天被下放二軍，樂天隊總教練石井一久表示，宋家豪是球隊重要的牛棚投手...

棒球／LLB亞太區少棒賽 北市福林擊敗關島再一勝晉冠軍戰

LLB亞太區少棒錦標賽北市福林今天與關島交手，正規6局打完僵持不下，北市福林延長賽第7局打線串聯，單局6安攻下6分，王元...

日職／清宮跑壘態度不佳 BIGBOSS恨鐵不成鋼怒批

日本火腿鬥士昨日面對歐力士猛牛的比賽，以2:1一分險勝帶走勝利，終止近期2連敗，但監督「BIGBOSS」新庄剛志賽後提及7局時，清宮幸太郎的跑壘態度讓他十分不滿。 昨日比賽來到7局下1出局，此時

中職／陳文杰不負明星光環 自嘲「顏色對了」

中信兄弟隊昨天緊咬樂天桃猿隊不放，即使兩度落後仍成功逆轉，7局下陳文杰2分打點二壘打超前後，持續追加分數，最終以8：3獲...

中職／真明星！陳文杰逆轉安奪MVP

兩位洋投對決，關鍵還是在打線。中信兄弟隊兩度從落後局面逆轉，7局下陳文杰的2分打點二壘安打超前比數後，持續追加分數，就以...

日職／宋家豪挨轟吞敗 佐佐木朗希單局4K超罕見

樂天與羅德隊之戰，兩世代強投較勁戲碼雷聲大雨點小，佐佐木朗希投4局、田中將大投5局退場無關勝敗，而8局下登板的台將宋家豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。