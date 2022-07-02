棒球／LLB亞太區少棒賽 北市福林擊敗關島再一勝晉冠軍戰
LLB亞太區少棒錦標賽北市福林今天與關島交手，正規6局打完僵持不下，北市福林延長賽第7局打線串聯，單局6安攻下6分，王元甫投打發揮，率隊以6比0拿勝，再一勝就可晉級冠軍戰。
2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽此次由台北市福林國小取得代表權參賽，比賽6月29日在韓國開打，採雙敗淘汰賽制，北市福林首戰不敵地主韓國隊，昨天擊敗紐西蘭，今天與關島隊交手。
今天比賽前半段是投手戰，北市福林前6局打擊受制，僅敲出3支安打、沒有拿下分數，延長賽7局上蕭兆勛安打開啟攻勢，靠著失誤跑回第1分，靠著麥羿晨內野安打、施羿宏安打攻勢串聯再添1分，廖芫豎二壘打一棒送回2分，沈立宸安打推進，王元甫再補上安打，替球隊多添2分保險分。
北市福林王元甫今天投打俱佳，擔任先發投手前6局投完沒有被敲出安打、無失分，7局續投面對首名打者投出觸身球保送，沒有抓到出局數、用球數達到規定上限退場，總計用89球投6局沒被敲出安打、無失分、表現亮眼。
白承晏7局下壘上有人、無人出局時接手後援，連抓3個出局數、凍結對手攻勢，也幫助球隊守住勝利、北市福林拿下此次賽為第2勝。
北市福林擊敗關島隊，下一戰將於明天與菲律賓隊交手，勝隊晉級冠軍戰，與地主韓國爭冠，冠軍隊伍取得亞太區代表權、前進美國威廉波特參加LLB世界少棒錦標賽。
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