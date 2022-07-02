專訪／開刀後蛻變！文化大學重砲孫易伸放手一博拼中職選秀

中華職棒選秀會將在7月11日再度展開，今年最大話題莫過於台鋼雄鷹的成立，為職棒注入一股活力，與此同時各界好手也都紛紛摩拳擦掌躍躍欲試，近日我們就專訪到了大學傳統棒球強權，文化大學當家第4棒孫易伸。

孫易伸今年從文化大學畢業，與他同屆已在職棒的隊友，就是大家耳熟能詳的「天哥」郭天信以及旅美強投劉致榮，同時他還有個弟弟孫易磊，目前則是穀保家商的主力之一，我們將在本次專訪中，透過QA模式，帶大家了解從穀保家商擔任中心打者畢業後，一直到文化大學受傷後的轉變，以及與文化隊友們發生的趣事。

文化大學當家第4棒孫易伸。 圖／孫易伸提供

Q: 眾多球員中，覺得自己與其他人不一樣的地方在哪？

A: 我覺得我自主性較高，對於訓練時的自我要求態度也很高，因為自己之前有受傷過的經歷讓我在生活上的管理更為注重。

Q:手腕和肩膀受傷的那段時間是如何走來的，有特別加強哪方面的訓練嗎？

A: 傷後我特別加入黑山羊訓練中心，很感謝黑山羊的卓子嚴教練，他特別安排復健課表讓我的身體素質有所提升。

Q:傷後強勢回歸後，拿下全壘打王你的心裡感受為何？

A: 其實心裡起伏不大，主要是維持身體健康讓生活規律更重要，同時我也更注重訓練後的恢復和放鬆伸展。

傷後復出後，回歸初心並努力幫助球隊的孫易伸 圖／孫易伸提供

Q: 大家都知道你高中跟大學，從兩個傳統強權穀保家商、文化大學畢業的，是否能簡述一下穀保周宗志教練、文化廖敏雄教練對你的影響有哪些呢？

A: 穀保時期，周教練幫助心態上的磨鍊更加韌性，還有鄭志強教練打擊守備都幫助我成長，讓我學習到更多新的知識，讓我更進步。文化大學的話，廖敏雄教練幫助我打擊技術的提升，還有比賽中攻擊上的策略跟想法，幫助我的穩定性提升。

Q:弟弟孫易磊目前正在參加國家隊集訓，那你未來是否會想跟他一起打球呢？

A: 當然會想跟弟弟一起打球，因為這種感覺很新鮮，但他整體實力都比我好，所以我更希望他挑戰旅外看看。

Q:一路走來你都是就讀傳統強權，並擔任球隊的第4棒，但始終沒有機會獲選進到國家隊，是否會想入選看看為國爭光呢？

A: 當然會啊而且很渴望，但我覺得沒被選上可能是因為自己努力不夠，或者是那時候表現不好，所以才得不到教練們的賞識，所以我會再更努力的。

A: 當然是，我覺得我們兩個在大學時，一起培養了默契，像在練習時候很常找他一起訓練，而且我們還會互相督促對方、討論球技，有遇到困難也會一起互相幫忙。

Q:大家都知道你跟旅美強投劉致榮有很好的交情，能否談談跟文化隊友們發生的趣事呢？

A: 像我在大學時，跟紅襪劉致榮、味全龍董秉軒、統一獅姚杰宏是室友，比如我之前都會很早起床、晨操或是上課，爬下床一定都會有動靜就會被干擾到然後微醒，致榮就會請我「順便幫忙買早餐」。

不過我們也會有認真的時候啦，譬如比完賽會在房間自己賽後檢討，大家都沒用手機然後一起吃晚餐或午餐順便討論，有時候也會因為學長董秉軒一天到晚彈吉他，自彈自唱，我們三個就會覺得他很吵叫他去別間，他就會叫我們去走廊罰站。

Q:近期報名選秀後，是否有期望在第幾輪被選中呢？原因又是什麼？

A: 主要會比較在意有沒有選上，如果真的有機會的話，期望能在中段輪次被選走。

Q:現在能否用一句話推薦自己，讓職業球隊選擇你？

A: 我可以增加球隊打線的破壞性。而且我覺得自己跑壘速度，一直以來都被低估，像我在參加台鋼測試會的體測時，成績還位於高標。

Q:最後談談目前為止，棒球路上走來最想感謝的人吧！

A: 這幾年來受到很多人的幫助，很感謝遇到很多不一樣的教練給我的教導。特別感謝穀保的蔡明堂董事長，還有最支持文化校隊的美孚建設董事長彭誠浩學長跟董娘，讓我能安安心心在球場上發揮表現。最後想感謝家人一直以來的支持，是我堅強的後盾。

讓我們祝福孫易伸今年在選秀會上金榜題名，順利進軍職業舞台，並希望他未來能入選國家隊，繼續蛻變成為台灣未來的強打者之一，達成為國爭光的心願。