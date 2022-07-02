日職／清宮跑壘態度不佳 BIGBOSS恨鐵不成鋼怒批

日本火腿鬥士昨日面對歐力士猛牛的比賽，以2:1一分險勝帶走勝利，終止近期2連敗，但監督「BIGBOSS」新庄剛志賽後提及7局時，清宮幸太郎的跑壘態度讓他十分不滿。 昨日比賽來到7局下1出局，此時

2022-07-02 11:56