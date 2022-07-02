快訊

影／鐵達尼號2.0！郵輪海上撞冰山 他在船上全程錄下

日職／清宮跑壘態度不佳 BIGBOSS恨鐵不成鋼怒批

聯合新聞網／ 綜合報導
清宮幸太郎。 火腿隊推特
清宮幸太郎。 火腿隊推特

日本火腿鬥士昨日面對歐力士猛牛的比賽，以2:1一分險勝帶走勝利，終止近期2連敗，但監督「BIGBOSS」新庄剛志賽後提及7局時，清宮幸太郎的跑壘態度讓他十分不滿。

昨日比賽來到7局下1出局，此時火腿以2:1一分之差領先歐力士，輪到清宮幸太郎上場打擊，並成功擊出安打上壘，這時新庄剛志下了「打帶跑」戰術，希望得到更多保險分，此時打者石井一成擊出二壘正面的滾地球，跑者清宮卻放慢腳步沒有不滑壘或撲壘，讓歐力士成功雙殺，導致球隊無法再下一城。

新庄剛志對於此次清宮幸太郎的跑壘態度極其不滿，更在賽後記者會點名狠批，「球隊下了打帶跑戰術，雖然石井敲出滾地球，但清宮卻停了下來讓人難以接受，為了避免雙殺當下被對手的傳球打到也沒關係，希望他學習一下如何打球。」緊接著表示，如果連破壞傳球的意圖都沒有，這樣下達戰術就無意義了，即使用頭部撲壘的方式也可以，絕對不能像這次一樣停下來。

日本 保險 記者會

相關新聞

日職／清宮跑壘態度不佳 BIGBOSS恨鐵不成鋼怒批

日本火腿鬥士昨日面對歐力士猛牛的比賽，以2:1一分險勝帶走勝利，終止近期2連敗，但監督「BIGBOSS」新庄剛志賽後提及7局時，清宮幸太郎的跑壘態度讓他十分不滿。 昨日比賽來到7局下1出局，此時

中職／陳文杰不負明星光環 自嘲「顏色對了」

中信兄弟隊昨天緊咬樂天桃猿隊不放，即使兩度落後仍成功逆轉，7局下陳文杰2分打點二壘打超前後，持續追加分數，最終以8：3獲...

中職／真明星！陳文杰逆轉安奪MVP

兩位洋投對決，關鍵還是在打線。中信兄弟隊兩度從落後局面逆轉，7局下陳文杰的2分打點二壘安打超前比數後，持續追加分數，就以...

日職／宋家豪挨轟吞敗 佐佐木朗希單局4K超罕見

樂天與羅德隊之戰，兩世代強投較勁戲碼雷聲大雨點小，佐佐木朗希投4局、田中將大投5局退場無關勝敗，而8局下登板的台將宋家豪...

中職／詹子賢敲回隊史第1萬5000打點 彭政閔貢獻1/15

中信兄弟隊詹子賢在4局下的二壘打，不僅敲回超前分，幫助球隊以2：1暫時領先樂天桃猿隊，更是隊史第1萬5000分打點，成為...

韓職／米蘭達效力韓職日子在倒數 二軍出賽僅投1局失6分

曾效力中信兄弟洋投米蘭達，去年轉戰韓職還拿下多項大獎，不料今年表現判若兩人，今天連在二軍出賽僅投1局就失6分退場，看到他本季慘澹表現，《韓聯社》撰文寫下「離別的時刻即將到來。」 米蘭達前年在中職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。