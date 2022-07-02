日職／清宮跑壘態度不佳 BIGBOSS恨鐵不成鋼怒批
日本火腿鬥士昨日面對歐力士猛牛的比賽，以2:1一分險勝帶走勝利，終止近期2連敗，但監督「BIGBOSS」新庄剛志賽後提及7局時，清宮幸太郎的跑壘態度讓他十分不滿。
昨日比賽來到7局下1出局，此時火腿以2:1一分之差領先歐力士，輪到清宮幸太郎上場打擊，並成功擊出安打上壘，這時新庄剛志下了「打帶跑」戰術，希望得到更多保險分，此時打者石井一成擊出二壘正面的滾地球，跑者清宮卻放慢腳步沒有不滑壘或撲壘，讓歐力士成功雙殺，導致球隊無法再下一城。
新庄剛志對於此次清宮幸太郎的跑壘態度極其不滿，更在賽後記者會點名狠批，「球隊下了打帶跑戰術，雖然石井敲出滾地球，但清宮卻停了下來讓人難以接受，為了避免雙殺當下被對手的傳球打到也沒關係，希望他學習一下如何打球。」緊接著表示，如果連破壞傳球的意圖都沒有，這樣下達戰術就無意義了，即使用頭部撲壘的方式也可以，絕對不能像這次一樣停下來。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言