中職／真明星！陳文杰逆轉安奪MVP

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信與樂天在台中洲際棒球場進行例行賽，中信第2棒陳文杰7局下半擊出擊出右外野二壘安打，帶有2分打點。 記者黃仲裕／攝影
中信與樂天在台中洲際棒球場進行例行賽，中信第2棒陳文杰7局下半擊出擊出右外野二壘安打，帶有2分打點。 記者黃仲裕／攝影

兩位洋投對決，關鍵還是在打線。中信兄弟隊兩度從落後局面逆轉，7局下陳文杰的2分打點二壘安打超前比數後，持續追加分數，就以8：3擊敗樂天桃猿隊。

猿隊投手霸林爵以102球投出6局失2分的優質先發，被敲4支安打，另有6次三振、1次四壞保送；中信兄弟象魔力6局失3分同樣優質先發，被敲9支安打，另有9次三振，兩人最終都無關勝敗，但心情大不同。

霸林爵是在猿隊3：2領先時退場，不料7局接替的許峻暘在2出局一、二壘有人時被攻陷，兄弟靠著陳文杰的一支二壘安打，攻下2分超前比數，陳子豪再補上一支安打送回陳文杰，單局3分取得5：3領先，象魔力的敗投也隨之解套。

陳文杰今年被選進明星隊是生涯6年來第一次，6月29日公布名單開始，他也沒有辜負外界期待，加上今天4打數2安打，連兩場敲出雙安，打擊率上升到2成93，29日當天還在第1局就演出連續兩次狂奔接殺的美技。

兄弟在8局下持續追加分數，許基宏、岳東華、蘇緯達開局連3安，加上對手暴投、林書逸高飛犧牲打，單局再添3分，拉開到保險分。

中信與樂天在台中洲際棒球場進行例行賽，中信第2棒陳文杰7局下半帶有2分打點關鍵安打，帶領中信擊敗樂天。 記者黃仲裕／攝影
中信與樂天在台中洲際棒球場進行例行賽，中信第2棒陳文杰7局下半帶有2分打點關鍵安打，帶領中信擊敗樂天。 記者黃仲裕／攝影

陳文杰 霸林爵

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