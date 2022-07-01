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日職／宋家豪挨轟吞敗 佐佐木朗希單局4K超罕見

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天隊宋家豪。 報系資料照
樂天隊宋家豪。 報系資料照

樂天與羅德隊之戰，兩世代強投較勁戲碼雷聲大雨點小，佐佐木朗希投4局、田中將大投5局退場無關勝敗，而8局下登板的台將宋家豪則挨轟吞下本季第2敗，樂天隊最終就以4：6輸球。

佐佐木朗希今天在1局上締造歷史紀錄，從不死三振開局，之後又連續投出3次三振，單局投出4次三振是史上第26人，首局4次三振是第3人，首局連續4次三振則是史上第1人。

只不過佐佐木朗希投完4局，用64球投出10次三振，就突然退場，原因是手指破皮、流血，即使球隊2：0領先也無關勝敗。

而田中將大投5局失2分，靠著島内宏明在5局上的三分砲一度取得勝投資格，7局上島内宏明再一發陽春砲，包辦球隊全部得分，然而中繼投手安樂智大在7局下丟掉2分，讓比賽回到原點。

宋家豪在8局下4：4平手局面登板，首打席面對佐藤都志也就被敲出陽春砲，接下來1出局後又被角中勝也敲出內野安打，接著暴投、對手滾地推進，在2出局後面對三壘有人，再被荻野貴司敲安丟掉第2分。

宋家豪總計用26球投完1局，丟掉2分承擔敗投，個人連兩場失分後，防禦率也上升到3.52。

宋家豪 佐佐木朗希 樂天

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