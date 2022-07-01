中職／詹子賢敲回隊史第1萬5000打點 彭政閔貢獻1/15
中信兄弟隊詹子賢在4局下的二壘打，不僅敲回超前分，幫助球隊以2：1暫時領先樂天桃猿隊，更是隊史第1萬5000分打點，成為史上第二支達陣球隊。
兄弟今天在洲際主場對上猿隊，4局上先掉1分，不過4局下1出局一壘有人時，陳子豪先敲出二壘打追平比數，下一棒詹子賢也連著敲出二壘打，成功逆轉比數。
賽前中信兄弟隊史（含前身兄弟象）累積達14998分打點，加上這2分剛好集滿15000分打點里程碑，在中職史上僅次於統一獅隊的15213分打點。
這15000分打點裡，有一人就貢獻了超過15分之1，「恰恰」彭政閔身穿黃袍19年，貢獻了1096分打點，也是史上球員在單一球隊累積打點最多紀錄。
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