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韓職／米蘭達效力韓職日子在倒數 二軍出賽僅投1局失6分

聯合新聞網／ 綜合報導
曾效力中信兄弟洋投米蘭達今天連在二軍出賽僅投1局就失6分退場。 擷圖自斗山熊臉書
曾效力中信兄弟洋投米蘭達今天連在二軍出賽僅投1局就失6分退場。 擷圖自斗山熊臉書

曾效力中信兄弟洋投米蘭達，去年轉戰韓職還拿下多項大獎，不料今年表現判若兩人，今天連在二軍出賽僅投1局就失6分退場，看到他本季慘澹表現，《韓聯社》撰文寫下「離別的時刻即將到來。」

米蘭達前年在中職效力兄弟，該季拿下10勝後就被韓職挖角，以年薪80萬美元轉戰斗山熊，去年出賽28場、防禦率2.33、累計14勝5敗，更締造單季225次三振的韓職新猷，最後獲選年度MVP、和金手套投手獎。

季末斗山熊也宣布和米蘭達續約，簽下總額190萬美元（約新台幣5268萬元）的大約，包含簽約金30萬美元及年薪160萬美元，但米蘭達本季大走鐘，至今不但一勝難，防禦率甚至暴漲至8.22，因此被球團放到二軍調整。

上週六米蘭達重返一軍登板，但他只投0.2局就出現6次保送、1次觸身球，單局7次四死球寫下韓職最慘紀錄，因此賽後又再次被球隊下放至二軍，不料今天掛帥先發僅投1局用了44球、失6分。

先前外界就指出米蘭達在韓職地位不保，斗山熊監督金泰亨上週也表示球隊準備換掉米蘭達，今天更有韓媒撰文寫下「離別的時刻即將到來。」

米蘭 中信

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