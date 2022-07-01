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中職／6月MVP兩張新面孔 古林睿煬、范國宸最突出
中華職棒今天公布6月投打MVP，兩位都是生涯首次獲獎，投手由統一獅隊古林睿煬以6票險勝味全龍隊布里悍的5票，打者則是富邦悍將隊范國宸以14票壓倒樂天桃猿隊林立的4票。
古林睿煬在6月出賽4場，拿下3勝1敗，防禦率3.13，在23局投球中送出24次三振，另有8次四壞保送；布里悍表現也很有競爭力，出賽5場拿下2勝2敗，防禦率1.83，34.1局投出18次三振、12次四壞保送。
范國宸在6月出賽16場中，敲出26支安打，包括3轟，打擊率高達4成06，另有12分打點、2次盜壘，長打率則是0.641；林立則是出賽17場，敲出24支安打，包括3轟，打擊率3成53，14分打點、3次盜壘，長打率0.603。
2022年6月投打MVP得主：
【投手】統一7-ELEVEn獅–古林睿煬
【打擊】富邦悍將–范國宸
媒體投票結果：
投手
古林睿煬（統一7-ELEVEn獅）：6票
布里悍（味全龍）：5票
狂威（樂天桃猿）：3票
鋼龍（味全龍）：2票
伍鐸（味全龍）：1票
曾峻岳（富邦悍將）：1票
打擊
范國宸（富邦悍將）：14票
林 立（樂天桃猿）：4票
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