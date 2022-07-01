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中職／廖健富回來了！樂天桃猿指定打擊添柴火
樂天桃猿隊終於等到廖健富歸隊，今晚在洲際球場對上中信兄弟隊之戰扛起先發第5棒，由於暫時無法守備，提升指定打擊火力將是主要任務，猿隊今年團隊打擊率2成89是五隊第一，但指定打擊則排第三。
廖健富今年開幕戰4打數敲出1支二壘安打，有1分打點，結果因髖關節發炎在4月7日下放二軍，原本評估1到2周的休息，結果等了3個月才在今天回到一軍。
廖健富從6月19日開始在二軍出賽，測試打擊、跑壘狀況，到昨天為止總計出賽4場，6打數敲出2安打，有2打點、2得分，樂天桃猿隊總教練曾豪駒日前表示，若是能打、能跑，就會安排廖健富上一軍以指定打擊方式貢獻。
猿隊目前指定打擊火力這環相對弱勢，2成62的打擊率輸給統一獅隊2成86、味全龍隊2成73，上壘率3成14更在五隊中排第四，僅勝過中信兄弟隊的2成79。
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