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棒球／LLB亞太區少棒賽 北市福林投打發揮擊敗紐西蘭

中央社／ 台北1日電
LLB亞太區少棒錦標賽北市福林（圖）1日敗部與紐西蘭交手，投打發揮，以15比0、4局拿勝，下一戰將與關島交手。 （台北市福林國小提供）中央社
LLB亞太區少棒錦標賽北市福林（圖）1日敗部與紐西蘭交手，投打發揮，以15比0、4局拿勝，下一戰將與關島交手。 （台北市福林國小提供）中央社

LLB亞太區少棒錦標賽北市福林今天敗部與紐西蘭交手，投打發揮，4任投手輪流登板，僅被敲出2支安打，團隊15安攻勢串聯，以15比0、4局拿勝，下一戰將與關島交手。

2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽此次由台北市福林國小取得代表權參賽，比賽於6月29日在韓國開打，採雙敗淘汰賽制，北市福林首日賽程輪空，昨天與地主韓國交手以1比2吞敗，落入敗部。

北市福林今天與紐西蘭隊交手，派出沈立宸擔任先發投手，沈立宸被首名打者敲出安打，但穩住陣腳、沒有失掉分數，曾乙喆2局接手連飆3次三振。

3局徐大聖登板投球，2人出局後被敲出安打，但守備幫忙抓到盜壘跑者，沒有失掉分數，4局陳柏鈞後援登板，也讓對手3上3下，替球隊守住勝利。

北市福林今天打線發揮，局局有攻勢，1局廖芫豎內野安打開啟攻勢，團隊單局敲出4支安打、選到3次保送，加上對手守備狀況多，開賽就打了10人次，攻下5分大局。

北市福林2局靠著曾乙喆、沈立宸接連二壘打、王元甫安打、蕭兆勛高飛犧牲打，單局再拿2分；3局再起大局，一口氣打了13人次，攻下7分奠定勝基；4局靠著四壞保送、蕭兆勛內野安打推進、野手選擇跑回團隊第15分。

北市福林拿下此次比賽首勝，保住晉級生機，下一戰將於台灣時間明天中午12時與關島隊交手。

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