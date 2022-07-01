棒球／500元鈔少棒隊教頭 陸永茂追思會4日舉辦

曾帶領南王少棒奪冠的名教頭陸永茂日前逝世，為表思念之情，以友人陸文芳為首，各方人士協力於7月4日（下周一）舉辦追思會，地點將辦在宜蘭縣的羅東棒球場（羅東運動公園）。

陸永茂教練生前最著名的事蹟莫過於帶領500元鈔票上的台東南王國小棒球隊，於關懷盃多次拿下全國冠軍，更數度於美國小馬聯盟世界少棒錦標賽勇奪世界冠軍。

在1999年南王國小少棒隊停辦後，陸永茂轉而任職宜蘭縣中道中學棒球隊，成為創隊總教練，在中道中學執教的19年間，培育出多名國內外好手，包括林晨樺、鄧志偉、林國民、陳煥揚、林明杰等。其中陸永茂教練更是從黑社會手中將鄧志偉拉回正途，其為人師長之情操令人敬佩。

此次追思會將於下周一（2022年7月4日）下午6點26分舉行，時間與其姓氏「陸」字呼應，而地點選在宜蘭縣羅東運動公園棒球場，更是陸永茂教練與子弟兵們再熟悉不過的場地，主辦人陸文芳敬邀各界親友共同參與，緬懷教練曾帶給大家的笑與淚。