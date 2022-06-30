中職／蔣少宏本季初扛第5棒立功 葉總：一個靈感

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
7局上味全龍隊蔣少宏擊出生涯首支滿貫全壘打，並獲選單場MVP。記者季相儒／攝影
7局上味全龍隊蔣少宏擊出生涯首支滿貫全壘打，並獲選單場MVP。記者季相儒／攝影

蔣少宏本季沒打過第5棒、對左投15支0，味全龍隊總教練葉君璋今晚仍將他排在5棒，結果收到奇效，蔣少宏不僅對樂天桃猿隊左投陳冠宇敲安點燃大局，還在7局轟出生涯首支滿貫砲，幫助球隊以10：3贏球。

今年第一次把蔣少宏排在第5棒，葉君璋說：「就是一個靈感，排一排想說就排第5棒，去年他也有打過。」確實，不過蔣少宏去年打第5棒9打數1安打，今天則是5打數2安打、4分打點。

蔣少宏先在2局上對陳冠宇敲出安打，龍隊在該局攻下4分，接著3局上吉力吉撈．鞏冠轟出陽春砲，7局上換蔣少宏轟出滿貫砲，就此奠定勝利。

蔣少宏說：「前面打得掙扎，被排在五棒就是享受比賽，每個位置都很重要。」在今天之後，蔣少宏打擊率從1成63上升到1成88。

蔣少宏人生第一轟是在高三木棒聯賽時，進職棒前完全沒敲過滿貫砲，今天是人生初體驗，他表示：「沒有想那麼多，當下就是用力打，有好的結果。」

龍隊先發投手布里悍先發投了104球，6.2局失3分，不過僅1分責失，防禦率下降到2.21；葉君璋表示，看得出布里悍狀況逐漸提升，「控球、球速都有到位，有去年8、9成水準，7局換投是有討論過，設定在105球左右。」

上一次對上陳冠宇7局僅攻下1分，龍隊這次再對決則是6局攻下7分，葉君璋表示，主要是一開始有些不扎實安打，不然陳冠宇今天狀況其實還是不錯。

樂天桃猿先發投手陳冠宇主投6局失7分（6分責失）吞敗。記者季相儒／攝影
樂天桃猿先發投手陳冠宇主投6局失7分（6分責失）吞敗。記者季相儒／攝影

蔣少宏 陳冠宇

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