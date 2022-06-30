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中職／蔣少宏滿貫砲擊沈希望 猿隊點不亮魔術數字
味全龍隊再次澆熄樂天桃猿隊希望，今晚在桃園球場，龍隊捕手蔣少宏7局上的滿貫砲擊沈反撲氣勢，以10：3拿下勝利，猿隊魔術數字M8燈號無法亮起。
位居上半季龍頭的猿隊對戰第二名統一獅隊、第三名中信兄弟隊都取得優勢，只差今晚擊敗龍隊、拉開勝差就可點亮魔術數字，但繼6月24日點亮M10不成後，再次被龍隊阻攔。
龍隊先在2局上靠著接連的德州安打突破陳冠宇，2出局一、二壘有人，林孝程、郭天信、李凱威連續三支安打，中間穿插捕手張閔勛一次捕逸送分，龍隊單局攻下4分。
3局上吉力吉撈．鞏冠再補上一發陽春砲，也是個人本季第6轟，距離聯盟全壘打王林立只差1轟。
猿隊在3局下反撲，不過布里悍面對無人出局滿壘局面，先讓成晉敲出雙殺，丟掉1分，接著雖然被林立敲安再掉1分，但靠著蔣少宏抓到盜壘，抑制失血程度。
只是雙方剩下3分差，7局上蔣少宏面對滿壘局面，從猿隊中繼投手蘇俊璋手中敲出左外野全壘打，生涯首發滿貫砲幫助龍隊再次拉開差距。
龍隊先發投手布里悍先發6.2局失3分，不過僅1分責失，防禦率下降到2.21；猿隊先發投手陳冠宇投出生涯新高的110球，然而6局失7分（6分責失）的表現吞下本季首敗。
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