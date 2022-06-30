聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／蔣少宏滿貫砲擊沈希望 猿隊點不亮魔術數字

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊捕手張閔勛與投手陳冠宇疑似暗號溝通有誤，形成捕逸。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊捕手張閔勛與投手陳冠宇疑似暗號溝通有誤，形成捕逸。記者季相儒／攝影

味全龍隊再次澆熄樂天桃猿隊希望，今晚在桃園球場，龍隊捕手蔣少宏7局上的滿貫砲擊沈反撲氣勢，以10：3拿下勝利，猿隊魔術數字M8燈號無法亮起。

位居上半季龍頭的猿隊對戰第二名統一獅隊、第三名中信兄弟隊都取得優勢，只差今晚擊敗龍隊、拉開勝差就可點亮魔術數字，但繼6月24日點亮M10不成後，再次被龍隊阻攔。

龍隊先在2局上靠著接連的德州安打突破陳冠宇，2出局一、二壘有人，林孝程、郭天信、李凱威連續三支安打，中間穿插捕手張閔勛一次捕逸送分，龍隊單局攻下4分。

3局上吉力吉撈．鞏冠再補上一發陽春砲，也是個人本季第6轟，距離聯盟全壘打王林立只差1轟。

猿隊在3局下反撲，不過布里悍面對無人出局滿壘局面，先讓成晉敲出雙殺，丟掉1分，接著雖然被林立敲安再掉1分，但靠著蔣少宏抓到盜壘，抑制失血程度。

只是雙方剩下3分差，7局上蔣少宏面對滿壘局面，從猿隊中繼投手蘇俊璋手中敲出左外野全壘打，生涯首發滿貫砲幫助龍隊再次拉開差距。

龍隊先發投手布里悍先發6.2局失3分，不過僅1分責失，防禦率下降到2.21；猿隊先發投手陳冠宇投出生涯新高的110球，然而6局失7分（6分責失）的表現吞下本季首敗。

7局上味全龍隊蔣少宏敲出生涯首支滿貫砲。記者季相儒／攝影
7局上味全龍隊蔣少宏敲出生涯首支滿貫砲。記者季相儒／攝影
3局上味全龍隊吉力吉撈．鞏冠擊出陽春全壘打與隊友蔣少宏擊掌。記者季相儒／攝影
3局上味全龍隊吉力吉撈．鞏冠擊出陽春全壘打與隊友蔣少宏擊掌。記者季相儒／攝影

蔣少宏 陳冠宇 林立

延伸閱讀

圖／中職 樂天桃猿主場迎戰味全龍 5局結束3分落後

中職／陳冠宇好投感覺咻一下就投完 曾總笑說：問天了

中職／樂天桃猿先發陳冠宇迎戰味全龍主投鋼龍

中職／相隔62天登板 陳冠宇感受到「被照顧」

相關新聞

中職／蔣少宏滿貫砲擊沈希望 猿隊點不亮魔術數字

味全龍隊再次澆熄樂天桃猿隊希望，今晚在桃園球場，龍隊捕手蔣少宏7局上的滿貫砲擊沈反撲氣勢，以10：3拿下勝利，猿隊魔術數...

中職／185好漢選秀人數創新高 台鋼第六桌擺進來

中華職棒新人選拔會將在7月11日登場，聯盟今天公布共有185位好手符合選秀資格，人數再創歷史新高，旅外好手林凱威、鄭浩均...

中職／龍隊選秀排第二 葉總打好「即戰力」算盤

中華職棒選秀會將在7月11日舉行，味全龍隊排在第二順位，雖然要先看新球隊台鋼雄鷹的選擇，不過龍隊總教練葉君璋已經打好算盤...

中職／朱育賢、林泓育快「醒醒」 古久保健二做畫鼓勵

「醒醒！」樂天桃猿隊休息室門口的看板上，朱育賢與林泓育的名牌旁邊被寫上這兩個字，還畫上兩人睡覺的可愛圖案，這是來自日籍首...

中職／嚴宏鈞5打點背後 郭嚴文球棒+神奇「鼓」力

樂天桃猿隊捕手嚴宏鈞昨天賽前與郭嚴文打賭，若用他的球棒敲安就要收下這支球棒，結果不僅3打數3安打，還敲出本季首轟、創生涯...

中職／張可洛為桃猿開球 張泰山在對手休息區關注

樂天桃猿隊今天配合「桃園日」主題活動，邀請大勇國小少棒隊來開球，好巧不巧，負責投球的張可洛，父親正是對手味全龍隊打擊教練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。